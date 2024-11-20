30% نمو متوقع لمعاملات العقارات في دبي نهاية العام
من المتوقّع أن تنمو معاملات العقارات في دبي بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2024 مع استمرار قطاع العقارات في تحطيم جميع الأرقام القياسية للمبيعات والأسعار والرهن العقاري والإطلاقات، وفقاً لتقرير أصدره يوم الأربعاء مزوّد استعلامات العقارات.
وقال هنري باشا الرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي مونيتور: "يواصل سوق العقارات في دبي اكتساب الزخم، وقد تم تحطيم الأرقام القياسية والوصول إلى معالم جديدة، مما يعكس الثقة المستدامة من المستثمرين المحليين والدوليين ويعزّز مكانة دبي كقوة لا يستهان بها على الساحة العالمية.
وأضاف: "مع اقتراب نهاية العام، يمكننا أن نقول بثقة: إنّ عام 2024 من المرجح أن يُختتم بنمو في المبيعات بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي، ومع تفاؤل حذر بأن ينمو السوق بشكل أكبر مع انتقالنا إلى عام 2025".
تم تسجيل إجمالي 20,460 معاملة بيع في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، حيث يواصل الطلب القوي على العقارات السكنية والتجارية دفع الأسعار والإيجارات إلى الارتفاع.
بيع فيلا بـ 175 مليون درهم
وكانت أعلى صفقة سعراً لشهر أكتوبر هي فيلا في جميرا باي بيعت بمبلغ 175 مليون درهم، في حين تصدّرت فيلا في إيوم في الهلال الغربي لنخلة جميرا قائمة أسعار المبيعات على الخريطة، بواقع 170.5 مليون درهم.
وارتفعت معاملات الرهن العقاري في أكتوبر أيضاً بنسبة 3.2 في المائة على أساس شهري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقاً لنتائج شركة "بروبرتي مونتيور" Property Monitor.
وشهد شهر أكتوبر أيضاً إطلاق 48 مشروعاً جديداً بما يصل إلى 15 ألف وحدة، مما يرفع إجمالي عدد الوحدات الجديدة في السوق في عام 2024 إلى أكثر من 100 ألف وحدة عبر 343 مشروعاُ، بناءً على الأرقام الأولية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 1.73 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، حيث تم تحديد الأسعار في أكتوبر/تشرين الأول عند 1473 درهماً للقدم المربعة، أي ما يقرب من 20 في المائة فوق أعلى مستوى تاريخي سابق، وفوق ذروة السوق قبل عقد من الزمان.
بلغ متوسط سعر الشقة 1.271 مليون درهم، وسعر المنزل 2.885 مليون درهم، وسعر الفيلا 7.298 مليون درهم.