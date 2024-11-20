30% نمو متوقع لمعاملات العقارات في دبي نهاية العام

من المتوقّع أن تنمو معاملات العقارات في دبي بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2024 مع استمرار قطاع العقارات في تحطيم جميع الأرقام القياسية للمبيعات والأسعار والرهن العقاري والإطلاقات، وفقاً لتقرير أصدره يوم الأربعاء مزوّد استعلامات العقارات.

وقال هنري باشا الرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي مونيتور: "يواصل سوق العقارات في دبي اكتساب الزخم، وقد تم تحطيم الأرقام القياسية والوصول إلى معالم جديدة، مما يعكس الثقة المستدامة من المستثمرين المحليين والدوليين ويعزّز مكانة دبي كقوة لا يستهان بها على الساحة العالمية.

وأضاف: "مع اقتراب نهاية العام، يمكننا أن نقول بثقة: إنّ عام 2024 من المرجح أن يُختتم بنمو في المبيعات بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي، ومع تفاؤل حذر بأن ينمو السوق بشكل أكبر مع انتقالنا إلى عام 2025".