30% من مستأجري دبي يتجهون لشراء منازلهم بعد إخطارات الإخلاء
توصل تقرير جديد إلى أن ما يقرب من 30% من الذين حصلوا على قروض عقارية العام الماضي في دبي قرروا أن يصبحوا مالكي منازل بعد تلقيهم إخطارات إخلاء من مساكنهم. وبدلاً من البحث عن شقة أو فيلا أخرى لاستئجارها، قرر هؤلاء المستأجرون أن الشراء هو الخيار الأكثر جدوى.
في دبي، يستطيع أصحاب المنازل إصدار إشعارات الإخلاء إلى مستأجريهم إذا رغبوا في بيع ممتلكاتهم أو قرروا الانتقال بأنفسهم.
"أظهرت دراستنا أن 29% من المشترين دُفعوا إلى الشراء بعد تلقي إشعار إخلاء المسكن، غالبًا بسبب قيام أصحاب العقارات ببيع عقاراتهم. ومع ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، اختار العديد من المستأجرين امتلاك المسكن كحل أكثر أمانًا وجدوى مالية،" وفقًا لتقرير Mortgage Finder لعام 2024.
وذكر حوالي 65% من المشترين أن خططهم طويلة الأجل للبقاء في الإمارات العربية المتحدة هي الدافع الرئيسي وراء هذا الاتجاه. وقال التقرير: "إن المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه هو الميزة الاقتصادية الفريدة للشراء مقارنة بالاستئجار في الإمارات العربية المتحدة. ففي حين يبلغ متوسط أسعار الرهن العقاري حوالي 4%، فإن عائدات الإيجار تتجاوز 6%، مما يخلق حالة مالية مقنعة للملكية. وتعني هذه الديناميكية أن أقساط الرهن العقاري الشهرية غالبًا ما تكون أقل من تكاليف الإيجار المكافئة، مما يسمح للمشترين ببناء حقوق ملكية بدلاً من دفع إيجارات متزايدة. وإلى جانب خيارات التمويل المستقرة، فإن هذا يجعل الشراء ليس مجرد قرار عاطفي فحسب، بل استراتيجية طويلة الأجل للأمن المالي".
وذكر التقرير، نقلاً عن أبحاثه الخاصة وسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المشترين لأول مرة يشكلون 74% من المقترضين. وأضاف التقرير: "يشكل المشترون لأول مرة نسبة كبيرة من مقترضي الرهن العقاري، حيث يقوم 94% منهم بالشراء للاستخدام الشخصي. أما المشترون ذوو الخبرة، والذين يمثلون 26%، فهم يستثمرون في المقام الأول".
رؤى رئيسية
وتتراوح رواتب أغلب المقترضين (41%) بين 30 ألفاً و60 ألف درهم، في حين يصل دخل 26% منهم إلى 30 ألف درهم. وأكثر من نصف المقترضين (53%) ينتمون إلى الفئة العمرية 31 إلى 40 عاماً.
ويعتمد سوق الرهن العقاري بشكل أساسي على المقيمين (95%). ويبلغ متوسط قيمة القرض 1.7 مليون درهم، ومدة السداد النموذجية 21 عاماً.
"على مدى السنوات الثلاث الماضية، تجاوزت معاملات الرهن العقاري باستمرار نمو معاملات البيع الجاهزة. في عام 2023، نمت معاملات الرهن العقاري بنسبة 29 في المائة، بينما زادت معاملات البيع الجاهزة بنسبة 21 في المائة"، كما ذكر التقرير. "في عام 2024، تجاوز نمو معاملات الرهن العقاري معاملات البيع الجاهزة بمقدار ... 3.5 مرة مع نمو بنسبة 39 في المائة في معاملات الرهن العقاري مقابل نمو بنسبة 11 في المائة في معاملات البيع الجاهزة"، كما ذكر التقرير.
الحصول على الرهن العقاري
وبحسب أحد الخبراء، فإن امتلاك منزل هو "اختيار حكيم" لأنه يسمح للشخص ببناء حقوق ملكية بدلاً من مجرد دفع الإيجار، وهو ما لا يساهم في الملكية. وقال أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر: "بمرور الوقت، يمكن استخدام الأموال التي يتم إنفاقها على الإيجار في سداد الرهن العقاري، مما يؤدي في النهاية إلى الملكية الكاملة للعقار".
وباعتبارك مالكًا جديدًا للعقار، يتعين عليك القيام باستثمار أولي، عادة ما يكون حوالي 26 في المائة. "ويشمل هذا دفعة أولى بنسبة 20 في المائة وحوالي 6 في المائة لرسوم المعاملة".
وبحسب ما أوردته صحيفة خليج تايمز ، أوقفت البنوك تمويل رسوم دائرة الأراضي والأملاك والوسطاء.
كما نصح يوسف المشترين المحتملين بالبحث عن القيمة الحقيقية للعقار قبل الشراء. وتعتبر رسوم الخدمة المجتمعية وتكاليف المرافق من العوامل الأخرى التي يجب على المشتري وضعها في الاعتبار. "بشكل عام، تميل تكاليف صيانة الشقق إلى أن تكون أعلى من تكاليف العقارات المكونة من فلل".
تعتبر عملية الحصول على قرض عقاري في دبي بسيطة نسبيًا، على الرغم من أن المتطلبات المحددة قد تختلف حسب البنك والملف المالي للفرد. "بشكل عام، تشترط معظم البنوك في دبي راتبًا شهريًا لا يقل عن 15000 درهم للتأهل للحصول على قرض عقاري، على الرغم من أن بعض البنوك قد تقبل راتبًا أقل ... اعتمادًا على عوامل مثل درجة الائتمان والاستقرار المالي العام.
"بمجرد استيفائك لمعايير الراتب وتقديم الوثائق اللازمة، تقدم العديد من البنوك الموافقة المسبقة في نفس اليوم على الرهن العقاري، مما يسمح لك بالمضي قدمًا بسرعة في عملية شراء المنزل. من المهم ملاحظة أن كل بنك قد يكون لديه معايير مختلفة بخلاف الراتب، مثل مدة العمل أو مقدار الدين الذي لديك بالفعل. لذلك، يُنصح بمقارنة العروض من البنوك المختلفة للعثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك."