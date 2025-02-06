30% من مستأجري دبي يتجهون لشراء منازلهم بعد إخطارات الإخلاء

تعتبر عملية الحصول على قرض عقاري في دبي بسيطة نسبيًا، على الرغم من أن المتطلبات المحددة قد تختلف حسب البنك والملف المالي للفرد. "بشكل عام، تشترط معظم البنوك في دبي راتبًا شهريًا لا يقل عن 15000 درهم للتأهل للحصول على قرض عقاري، على الرغم من أن بعض البنوك قد تقبل راتبًا أقل ... اعتمادًا على عوامل مثل درجة الائتمان والاستقرار المالي العام.