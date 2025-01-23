30 مليار درهم ارباح"شوبا" العقارية المستهدفة 2025
أعلنت شركة شوبا العقاري عن خططها للتوسع في الخارج في كل من الإمارات وأستراليا، وتوقعت أن تصل مبيعاتها الإجمالية إلى 30 مليار درهم في 2025 داخل الإمارات، منها 20 مليار درهم لمشروعات دبي و10 مليارات درهم لمشروعها البارز، الجزيرة السينية من شوبا.
وأعلنت الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة عن تحقيق مبيعات قياسية بقيمة 23 مليار درهم إماراتي في عام 2024، متجاوزة هدفها لهذا العام.
وقالت شركة شوبا إنها حققت نمواً في المبيعات بنسبة 50% على أساس سنوي، بفضل محفظتها المتنوعة من العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال "بي إن سي مينون"، مؤسس المجموعة: ""كان عام 2024 عاماً محورياً لشركة شوبا للعقارات، حيث سجلنا مبيعات قياسية وشراكات محورية تُمهد الطريق لمستقبلنا. هذا النجاح يبرز التزامنا بإنشاء عقارات مميزة. ومع دخولنا عام 2025، فإننا نؤكد التزامنا بالمرونة وسط السوق المتطور باستمرار، ورفع مستوى تجارب العملاء، وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال العقارات".
وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من الجزيرة السينية من شوبا 5 مليار دولار أمريكي، وهي مشروع تطوير فاخر على إحدى أكبر الجزر الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة، وستستقبل أكثر من 25 ألف ساكن عبر 8 آلاف وحدة عند اكتمالها. سيضع المشروع معياراً جديداً للحفاظ على الطبيعة عند بناء مساحات سكنية وتجارية فخمة وعالية الجودة. ووفقاً لشركة شوبا، فإن المشروع من المقرر أن يحول مدينة أم القيوين بشكل إيجابي، ويجذب مشاريع عالية الجودة.
وشهد المشروع مبيعات بلغت 2140 وحدة خلال خمسة أشهر من إطلاقه في عام 2024.
وأطلقت الشركة أربعة مخططات رئيسية جديدة خلال عام 2024. ومع هذه الإنجازات، تواصل شركة شوبا العقارية الاستحواذ على 10% من حصة سوق العقارات في دبي في عام 2024 من خلال 11 مخططاً رئيسياً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
"لقد شهد العام الماضي فصلاً مهماً في رحلة شركة شوبا العقارية نحو الشهرة العالمية. فقد عززت الشركة جهود التسويق الدولية، ووسعت نطاق وجودها في الأسواق العالمية الرئيسية. وقد وضعت مشاريع مثل الجزيرة السينية من شوبا، وشوبا إلوود، وشوبا أوربيس، وشوبا سوليس معايير جديدة للصناعة، مما أدى إلى زيادة الطلب من جانب المستهلكين"، بحسب البيان.
كما أعلنت شركة شوبا العقارية أنها احتلت المركز الثاني كأكثر علامة عقارية تم تذكرها في الإمارات للسنة الثانية على التوالي، بناءً على دراسة صحة العلامة التجارية بين الباحثين عن عقارات. كما حصلت الشركة على تقييم مميز قدره 4.7 على غوغل، "مما يعكس مجدداً الحب والثقة التي يكنها العملاء للعلامة التجارية"، حسبما ورد في البيان.