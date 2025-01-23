30 مليار درهم ارباح"شوبا" العقارية المستهدفة 2025

وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من الجزيرة السينية من شوبا 5 مليار دولار أمريكي، وهي مشروع تطوير فاخر على إحدى أكبر الجزر الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة، وستستقبل أكثر من 25 ألف ساكن عبر 8 آلاف وحدة عند اكتمالها. سيضع المشروع معياراً جديداً للحفاظ على الطبيعة عند بناء مساحات سكنية وتجارية فخمة وعالية الجودة. ووفقاً لشركة شوبا، فإن المشروع من المقرر أن يحول مدينة أم القيوين بشكل إيجابي، ويجذب مشاريع عالية الجودة.