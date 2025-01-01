30% ارتفاع الإيجارات الجديدة في دبي مقارنة بالتجديدات
قال خبراء إن المستأجرين في دبي يدفعون ما يصل إلى 30% أكثر مقابل عقود الإيجار الجديدة مقارنة بالتجديدات، في ظل ارتفاع الطلب من السكان الباحثين عن منازل جديدة.
وساعد مؤشر الإيجارات لهيئة تنظيم العقارات (ريرا) - والذي تم تحديثه آخر مرة في مارس 2024 - في تضييق الفجوة بين الإيجارات الجديدة وأسعار التجديد. ومع ذلك، قال أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر، إن أسعار الإيجارات الجديدة لا تزال أعلى.
وقال يوسف: "في المتوسط، يتم تداول عقود الإيجار الجديدة بسعر أعلى بنسبة 20 إلى 30 في المائة مقارنة بمعدلات التجديد، اعتماداً على المنطقة والطلب على أنواع معينة من العقارات. وقد أدى إعادة المعايرة إلى تقليل التفاوتات المفرطة مع ضمان القدرة التنافسية في السوق".
ستكشف دبي قريباً عن مؤشر إيجار ذكي جديد من المتوقع أن يعزز الشفافية ويوفر بيانات دقيقة وحديثة لدعم اتخاذ القرار للمستثمرين والملاك والمستأجرين.
وقال "براثيوشا جورابو"، رئيس الأبحاث والاستشارات في كوشمان آند ويكفيلد كور، إن الاتجاه الملحوظ في الربع الثالث من عام 2024 كان الزيادة المستمرة في تجديدات المستأجرين، والتي ارتفعت بنسبة 16 في المائة.
وقال جورابو: "ساعدت حاسبة الإيجار الجديدة التابعة لمؤسسة ريرا في تضييق الفجوة بين أسعار الإيجار الجديدة والمجددة؛ ومع ذلك، لا تزال عقود الإيجار الجديدة تتداول بمتوسط علاوة يبلغ 14 في المائة مقارنة بالعقود المجددة".
وبحسب شركة كوشمان آند ويكفيلد كور، ارتفعت الإيجارات في جميع أنحاء دبي بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل الربع الخامس عشر على التوالي من الزيادات.
وأضاف يوسف أنه من خلال حاسبة "ريرا" المحدثة، لن يتمكن أصحاب العقارات من فرض زيادات غير معقولة تتجاوز الحدود المنصوص عليها.
وأضاف أنه "من خلال مواءمة معدلات التجديد بشكل أوثق مع معايير السوق، ساعدت الآلة الحاسبة في إنشاء مشهد إيجاري أكثر توازناً، لا سيما في المناطق التي كانت توجد فيها تفاوتات في السابق".
المناطق ذات أعلى أقساط
وقال يوسف إن الأحياء الساحلية، مثل نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز، شهدت بعضاً من أعلى أقساط التأمين على الإيجارات الجديدة بسبب عروض نمط الحياة الفاخرة والمواقع المميزة.
وأضاف الخبير قائلاً: "على نحو مماثل، شهدت أحياء الفلل المغلقة مثل إميريتس ليفنج ودبي هيلز استيت وديستريكت ون طلباً كبيراً، مدفوعاً بالعائلات التي تبحث عن مساحات أكبر وخصوصية. كما شهدت الأحياء الرئيسية المتطورة بالكامل، مثل وسط مدينة دبي وخليج الأعمال، طلباً طبيعياً للغاية، حيث تستمر مواقعها المركزية ووسائل الراحة المتميزة في جذب المستأجرين الراغبين في دفع مبلغ إضافي مقابل الراحة وأسلوب الحياة".
كيفية خفض الإيجارات
ويرى يوسف أن الطلب المستمر والعرض المحدود في بعض المناطق سيستمران في دفع الإيجارات إلى الارتفاع.
وأضاف أن "السلطات يمكن أن تتعاون مع المطورين لتسريع تسليم المشاريع، مما يساعد في تخفيف النقص في العرض وتقليل الضغط على المستأجرين".
قال المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر "وبالإضافة إلى ذلك، ومع المبادرات الحكومية المستمرة لتحسين شبكة الطرق والمواصلات العامة، قد يتم تشجيع المزيد من الناس على الانتقال إلى أحياء ضواحي دبي، مما يمكنهم من الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة مع الاستفادة من خيارات الإسكان الأكثر بأسعار معقولة،"