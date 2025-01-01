30% ارتفاع الإيجارات الجديدة في دبي مقارنة بالتجديدات

وقال يوسف: "في المتوسط، يتم تداول عقود الإيجار الجديدة بسعر أعلى بنسبة 20 إلى 30 في المائة مقارنة بمعدلات التجديد، اعتماداً على المنطقة والطلب على أنواع معينة من العقارات. وقد أدى إعادة المعايرة إلى تقليل التفاوتات المفرطة مع ضمان القدرة التنافسية في السوق".