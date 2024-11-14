3 خدمات عقارية جديدة عبر تطبيق "دبي الآن"

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم عن إتاحة ثلاث خدمات عقارية رئيسية عبر منصة "دبي الآن"، المنصة الموحدة للجهات الحكومية في دبي.
وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الدائرة الحثيثة في تطوير خدماتها، وجعلها أكثر سهولة ومرونة، بما يُلبّي تطلعات المتعاملين، ويسهّل عليهم الوصول إلى الخدمات عبر مختلف المنصات والأجهزة الذكية.
وتشمل الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك عبر تطبيق "دبي الآن"، خدمة الاستعلام عن حالة العقار، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات مفصّلة عن أيّ عقار بمجرد إدخال بياناته، مثل رقم القطعة والمساحة، وخدمة طلب شهادة الملكية، والتي تُمكّن العملاء من تقديم طلب إلكتروني للحصول على شهادة ملكية تثبت حيازاتهم العقارية، وخدمة طلب تقييم العقارات لتقديم طلبات إلكترونية لتقييم العقارات، وذلك لتبسيط عملية التقييم وتسريع الإجراءات اللازمة.
ويتماشى ذلك مع سياسة "خدمات 360" التي تنتهجها حكومة دبي، والتي تهدف إلى تقديم خدمات حكومية متكاملة وسلسة تُلبّي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.