3 خدمات عقارية جديدة عبر تطبيق "دبي الآن"

وتشمل الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك عبر تطبيق "دبي الآن"، خدمة الاستعلام عن حالة العقار، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات مفصّلة عن أيّ عقار بمجرد إدخال بياناته، مثل رقم القطعة والمساحة، وخدمة طلب شهادة الملكية، والتي تُمكّن العملاء من تقديم طلب إلكتروني للحصول على شهادة ملكية تثبت حيازاتهم العقارية، وخدمة طلب تقييم العقارات لتقديم طلبات إلكترونية لتقييم العقارات، وذلك لتبسيط عملية التقييم وتسريع الإجراءات اللازمة.