27.5% ارتفاع قيمة العقارات السكنية في دبي خلال عام
أظهرت دراسة، الاثنين، أن مكاسب رأس المال العقاري السكني في دبي بلغت في المتوسط 27.5% على أساس سنوي، وهو ما يفوق التوقعات الأولية بشكل كبير.
في ديسمبر 2024، ارتفع مؤشر أسعار فاليوسترات (VPI) بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، ليصل إلى 200.7 نقطة، وهو ما يمثل تباطؤاً طفيفاً عن نمو نوفمبر بنسبة 1.8 في المائة والتباطؤ الرابع على التوالي منذ أغسطس 2024. ارتفعت قيم الفلل إلى 259 نقطة، في حين وصلت الشقق إلى 162.8 نقطة، وكلها محسوبة على أساس 100 نقطة في يناير 2021.
لقد تضاعف مؤشر أسعار المستهلك رسمياً مقارنة بمستواه أثناء الوباء. وأظهرت بيانات فاليوسترات أن النمو لا يزال يتباطأ.
وتقوم مؤسسة تقييم العقارات بشكل منتظم بتقييم عينة من العقارات التي تمثل أكثر من 90% من أسواق دبي السكنية والتجارية.
بالنسبة للشقق مقارنة بالفلل، بلغت مكاسب رأس المال الشهرية للفيلات 2.1 في المائة، و31.6 في المائة منذ العام الماضي. والجدير بالذكر أن أفضل أداء سنوي يشمل الفلل في المناطق المرغوبة للغاية مثل جزر جميرا (42.5 في المائة)، ونخلة جميرا (42.3 في المائة)، وتلال الإمارات (32.3 في المائة)، ودبي هيلز استيت (32.1 في المائة). وشهدت أدنى المكاسب في "مدن" (13.5 في المائة) ومثلث قرية جميرا (21.5 في المائة)، مع بقاء مدن مستقراً نسبياً للشهر الرابع على التوالي. وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري، محققة نمواً سنوياً بنسبة 23.6 في المائة. وشملت المناطق التي حققت أعلى مكاسب رأس مال سنوية ذا جرينز (31 في المائة)، ونخلة جميرا (28.3 في المائة)، وذا فيوز (27.1 في المائة)، بالإضافة إلى تاون سكوير وديسكفري جاردنز، وكلاهما بنسبة 26.4 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، تم رصد أدنى الزيادات في قيمة رأس المال في مدينة دبي العالمية (16.9%) ومدينة دبي الرياضية (18.1%).
منازل قيد الإنشاء مقابل المنازل الجاهزة للسكن
وارتفعت تسجيلات عقود المنازل قيد الإنشاء بنسبة 26.3% شهرياً و513.8% سنوياً، لتمثل 71.1% من إجمالي مبيعات المنازل في ديسمبر. وانخفض حجم معاملات المنازل الثانوية الجاهزة بنسبة 8.7% شهرياً و3.4% سنوياً. بخصوص مبيعات المنازل الفاخرة، كان هناك 29 معاملة لعقارات جاهزة تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم، وتقع في جزيرة بلو ووترز، ونخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، ووسط مدينة دبي، وخليج الأعمال، ومنطقة ون.
أفضل المطورين والمواقع
وشهد شهر ديسمبر 2024 تصدر شركات إعمار (12.8%) وداماك (8.1%) وبن غاطي (7.6%) وعزيزي (5.9%) وشوبا (4.6%) لقائمة مبيعات المطورين بشكل عام.
وشملت أفضل المواقع التي شهدت معاملات بيع على المنازل قيد الإنشاء مشاريع في قرية جميرا الدائرية (13.1%)، وخليج الأعمال (10.2%)، ومجمع دبي لاند ريزيدنس (5.7%).
وفي الوقت نفسه، كانت معظم المنازل الجاهزة المباعة موجودة في قرية جميرا الدائرية (9.1 في المائة)، ودبي مارينا (6.6 في المائة)، وخليج الأعمال (6.1 في المائة)، ووسط مدينة دبي (4.8 في المائة)، وأبراج بحيرة جميرا (2.9 في المائة).
وشهد شهر ديسمبر تحطيم منطقة الخليج التجاري ومجمع دبي لاند السكني رقمهما القياسي الفردي لأعلى عدد من المنازل قيد الإنشاء التي تم تداولها في شهر واحد.
وأظهرت بيانات بنك الإمارات دبي الوطني أن المدينة شهدت على مدار العام أكثر من 168 ألف معاملة سكنية عبر أسواق التملك الحر. وتم بيع ما مجموعه 114.480 وحدة قيد الإنشاء في عام 2024. وارتفعت حصتها في إجمالي المعاملات من 54 في المائة في عام 2023 إلى 68 في المائة في عام 2024.
وبالتزامن مع النمو المذهل في الطلب، وصل عدد الوحدات التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء المدينة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث تم إطلاق ما مجموعه 142 ألف وحدة في مختلف أنحاء دبي بحلول عام 2024.