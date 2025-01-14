27.5% ارتفاع قيمة العقارات السكنية في دبي خلال عام

بالنسبة للشقق مقارنة بالفلل، بلغت مكاسب رأس المال الشهرية للفيلات 2.1 في المائة، و31.6 في المائة منذ العام الماضي. والجدير بالذكر أن أفضل أداء سنوي يشمل الفلل في المناطق المرغوبة للغاية مثل جزر جميرا (42.5 في المائة)، ونخلة جميرا (42.3 في المائة)، وتلال الإمارات (32.3 في المائة)، ودبي هيلز استيت (32.1 في المائة). وشهدت أدنى المكاسب في "مدن" (13.5 في المائة) ومثلث قرية جميرا (21.5 في المائة)، مع بقاء مدن مستقراً نسبياً للشهر الرابع على التوالي. وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري، محققة نمواً سنوياً بنسبة 23.6 في المائة. وشملت المناطق التي حققت أعلى مكاسب رأس مال سنوية ذا جرينز (31 في المائة)، ونخلة جميرا (28.3 في المائة)، وذا فيوز (27.1 في المائة)، بالإضافة إلى تاون سكوير وديسكفري جاردنز، وكلاهما بنسبة 26.4 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، تم رصد أدنى الزيادات في قيمة رأس المال في مدينة دبي العالمية (16.9%) ومدينة دبي الرياضية (18.1%).