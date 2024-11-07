25% ارتفاع إيجارات المكاتب التجارية في دبي
شهد سوق المكاتب التجارية في دبي ازدهاراً غير مسبوق، وفقاً لتقرير صدر أمس الأربعاء، حيث ارتفعت قيم إيجار المكاتب من الفئة الأولى بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مؤكدةً بذلك مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال.
وكشف تقرير "سافيلز" عن ارتفاعات لافتة في قيم الإيجارات بمواقع محددة، فقد تصدّر الخليج التجاري المشهد بنسبة 44%، متبوعاً بوسط المدينة بنسبة 36%. ويعزى هذا النمو إلى تسجيل أكثر من 24 ألف شركة جديدة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، مما يؤكد الزخم الاقتصادي القوي الذي تقوده أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويعزز سمعة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والابتكار.
وتشهد مناطق الأعمال الرئيسية، مثل مركز دبي المالي العالمي ووسط المدينة والخليج التجاري، معدلات إشغال تتراوح بين 95% و97%، مما يعكس الطلب المتزايد على المساحات المكتبية عالية الجودة. وتُسجّل العقارات المتميزة في مركز دبي المالي العالمي أعلى معدلات إيجار، بزيادة وصلت إلى 25%، في حين تُبشّر مشاريع جديدة، مثل ساحة مركز دبي المالي العالمي وبرج إيمرسيف، بإضافة أكثر من 10 ملايين قدم مربع من المساحات المكتبية المتميزة بحلول عام 2028.
ويُعزى هذا الإقبال الكبير إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة، وتوسّع الشركات القائمة، لا سيما في قطاعي التمويل والتكنولوجيا، مما يجعل سوق العقارات في دبي أكثر تنافسية من أي وقت مضى.
وقال "توبي هول"، رئيس الوكالة التجارية في سافيلز الشرق الأوسط: "يُعزز نمو سوق المكاتب في دبي مكانتها كوجهة مثالية للشركات، بفضل سهولة تأسيس الأعمال، والبيئة الضريبية المُشجّعة، والموقع الاستراتيجي المتميز." وأضاف: " تُدرك الشركات قيمة المساحات المكتبية عالية الجودة في جذب الكفاءات ودعم نموّها، مما يُبشّر بمزيد من الازدهار في سوق العقارات خلال السنوات المقبلة."
وأضافت "باولا والش"، مديرة خدمات المعاملات لدى "سافيلز" الشرق الأوسط: "تُجسّد الزيادات غير المسبوقة في الإيجارات ومعدلات الإشغال المرتفعة جاذبية دبي للشركات العالمية. ونحن نشهد إقبالاً متزايداً من قِبَل الشركات العالمية، خاصة في قطاعي التمويل والتكنولوجيا، حيث تُولي هذه الشركات أهمية كبيرة للمساحات المكتبية المرنة التي تُساعدها على تحقيق أهدافها الطموحة، والمُساهمة في تحقيق رؤية دبي الاستراتيجية."
علاوةً على ذلك، ساهم ظهور نماذج العمل الهجينة في زيادة الطلب على مساحات العمل المرنة، حيث اتجهت الشركات نحو التصميمات المفتوحة وحلول العمل المشترك التي تُقدمها شركاتٌ مثل "اكزيكيوتيف سنتر" (Executive Centre) و "كلاود سبايسز" (Cloud Spaces). وتُعدّ هذه المساحات خياراً مثالياً للشركات الناشئة والجديدة التي تبحث عن مرونة في شروط الإيجار وسرعة في بدء العمليات.
ويتركز الطلب على المساحات المكتبية في المناطق التي تقدم عروضاً مميزة، إلا أن الخيارات ذات الأسعار المعقولة شهدت هي الأخرى زيادات كبيرة في الإيجارات، كما هو الحال في حديقة دبي للعلوم ومجمع دبي للاستثمار، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 37% على أساس سنوي. وتبرز مدينة إكسبو كخيار تنافسي، حيث توفر مرافق عالية الجودة مع سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وذلك بأسعار أقل من المناطق التجارية المركزية.
يتوقع التقرير استمرار هذا الزخم طوال العام، مع تأسيس المزيد من الشركات لأعمالها في دبي، سعياً للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وبيئة الأعمال الداعمة، والبنية التحتية عالية الجودة.