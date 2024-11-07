25% ارتفاع إيجارات المكاتب التجارية في دبي

ويتركز الطلب على المساحات المكتبية في المناطق التي تقدم عروضاً مميزة، إلا أن الخيارات ذات الأسعار المعقولة شهدت هي الأخرى زيادات كبيرة في الإيجارات، كما هو الحال في حديقة دبي للعلوم ومجمع دبي للاستثمار، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 37% على أساس سنوي. وتبرز مدينة إكسبو كخيار تنافسي، حيث توفر مرافق عالية الجودة مع سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وذلك بأسعار أقل من المناطق التجارية المركزية.