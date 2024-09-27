22.4% ارتفاع إيجارات المكاتب في دبي في النصف الأول
أدى ارتفاع الطلب ونقص العرض إلى ارتفاع متوسط أسعار إيجارات المكاتب في الأسواق الفرعية الرئيسية في دبي بنسبة 22.4% في النصف الأول من عام 2024.
ومع تجاوز معدلات إشغال المكاتب من الدرجة الأولى في دبي حالياً 90%، شهدت المدينة زيادة في الطلب ونقصاً في العرض في كافة أسواق المكاتب الفرعية الكبرى في المدينة، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك" (Knight Frank).
وتخطط الشركات المطورة لإضافة حوالي 4.2 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2028 لمعالجة نقص المساحات المكتبية، وفقاً لما ذكرته شركة الاستشارات العقارية في تقريرها عن سوق المكاتب في دبي.
وبحسب شركة "دي أند بي العقارية" (D&B Properties)، شهد سوق إيجارات المكاتب في دبي زيادة ملحوظة بنسبة 19% في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يعكس النشاط الاقتصادي الحيوي في المدينة والطلب المتزايد على المساحات التجارية. وأشار التقرير إلى أن "هذا الارتفاع الكبير في إيجارات المكاتب يسلط الضوء على محدودية توافر العقارات التجارية في المدينة، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة المنافسة على المواقع الرئيسية".
ذكر فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "نايت فرانك"، أن الطلب قد ارتفع فعلياً، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع العديد من المدن العالمية الأخرى. وأضاف: 'ما زالت الشركات تركز بشدة على تأمين أفضل المساحات، ليس فقط بسبب الروابط الراسخة بين إشغال المكاتب من الدرجة الأولى وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، بل تحولت المكاتب إلى معارض.'
وبحسب تقرير "نايت فرانك"، لا يزال مركز دبي المالي العالمي يتصدر قائمة أغلى المناطق من حيث إيجارات المكاتب في المدينة، حيث يصل متوسط الإيجارات إلى 355 درهماً للقدم المربع. وتليه منطقة مركز التجارة في المرتبة الثانية بإيجارات تبلغ 350 درهماً للقدم المربع، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 81% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. بينما تحتل منطقة وسط مدينة دبي المرتبة الثالثة، لكنها تظل أرخص بنحو 1.5 مرة من منطقة مركز دبي المالي العالمي المجاورة.
وشهدت مناطق "ذا جرينز" (77%) و"شارع الشيخ زايد (غرب)" (77%) و"أبراج بحيرات جميرا" (67%) معدلات نمو مزدوجة الرقم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث تجاوزت الإيجارات الآن 200 درهم للقدم المربع.
وقال "آدم وين"، شريك ورئيس وكالة تجارية في الإمارات العربية المتحدة، إن فريق الاستشارات سجل 578.353 قدماً مربعاً من المتطلبات الجديدة للمكاتب خلال النصف الأول من العام، وهو ما يبرز مدى قوة القطاع الذي لا يزال مستمراً مع استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأشار وين إلى أن اتجاه "التوجه نحو الجودة" أصبح أكثر انتشاراً في السوق مع ظهور موضوعات استدامة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في متطلبات المستأجرين. وأضاف: "أصبحت الشركات الآن على استعداد لدفع مبلغ إضافي مقابل مساحات مكتبية عالية الجودة في الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر مؤهلات الاستدامة مهمة بشكل خاص للمستأجرين الدوليين من الشركات الكبرى".
كما تشير أحجام المعاملات إلى وجود سوق مزدهرة، حيث سجلت القيمة الإجمالية للمعاملات في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار درهم، مقارنة بـ 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد معاملات البيع من 1334 صفقة في النصف الأول من عام 2023 إلى 1414 صفقة في النصف الأول من عام 2024.
تستمر منطقة وسط دبي في الهيمنة على أسعار مبيعات المكاتب، حيث بلغت القيم المتوسطة 3,609 دراهم لكل قدم مربع، مسجلةً زيادة بنسبة 132% مقارنةً بعام 2020.
وقال أدهم يونس، الرئيس التنفيذي لشركة "دي آند بي العقارية"، أن ارتفاع إيجارات المكاتب بنسبة 19% في الربع الثاني من عام 2024 يعكس بيئة الأعمال القوية في دبي والطلب المتزايد على العقارات التجارية الرئيسية. وأضاف: "في حين أن التوفر المحدود للمساحات المكتبية يمثل تحديات، فإن المبادرات الجارية لتوسيع السوق وتوفير حلول مبتكرة ستساعد في تلبية الطلب المتزايد ودعم النمو الاقتصادي للمدينة".