22.4% ارتفاع إيجارات المكاتب في دبي في النصف الأول

كما تشير أحجام المعاملات إلى وجود سوق مزدهرة، حيث سجلت القيمة الإجمالية للمعاملات في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار درهم، مقارنة بـ 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد معاملات البيع من 1334 صفقة في النصف الأول من عام 2023 إلى 1414 صفقة في النصف الأول من عام 2024.