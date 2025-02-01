21.95 مليون درهم بيع عقارات متنازع عليها برأس الخيمة

وتضمنت الأصول مبان سكنية وتجارية وشقق وأراضٍ زراعية وعقارات صناعية تقع في مناطق مختلفة من رأس الخيمة، وقد تقدم العديد من المزايدين، مما يعكس الطلب القوي على مثل هذه العقارات.