21.95 مليون درهم بيع عقارات متنازع عليها برأس الخيمة
بيع عدد من العقارات المتنازع عليها في رأس الخيمة بالمزاد العلني، مما حقق إيرادات إجمالية بلغت 21.95 مليون درهم.
وتم خلال المزاد الذي أقيم في المقر الرئيسي لمحاكم رأس الخيمة وتحت إشراف لجنة المزادات الموحدة بيع خمسة عقارات من أصل ستة عقارات معروضة للبيع بنجاح.
وقال رئيس محاكم رأس الخيمة القاضي أحمد محمد الخاطري: "إن الهدف الأساسي من هذه المزادات القضائية هو تعظيم قيمة العقارات لأصحابها الشرعيين والدائنين مع ضمان قدرة المشترين على الحصول على الأصول من خلال عملية مفتوحة وشفافة".
وتضمنت الأصول مبان سكنية وتجارية وشقق وأراضٍ زراعية وعقارات صناعية تقع في مناطق مختلفة من رأس الخيمة، وقد تقدم العديد من المزايدين، مما يعكس الطلب القوي على مثل هذه العقارات.
ولتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة، قدمت محاكم رأس الخيمة أيضًا خيارات المزايدة عن بعد عبر منصات متخصصة، مما يتيح للمستثمرين المزايدة في الوقت الفعلي من أي مكان في العالم.
وأضاف الخاطري أنه تم بذل جهود تسويقية مكثفة لإعلام المشترين المحتملين بالعقارات المعروضة للبيع بالمزاد، وتم الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الرسمي للمحكمة، لتزويد المشترين المحتملين بالتفاصيل قبل البيع.
وأضاف أن "نجاح هذا المزاد يؤكد التزام محاكم رأس الخيمة بتسهيل المعاملات العقارية العادلة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية".