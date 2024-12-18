200 مليون درهم لشراء قصر فاخر في "دبي هيلز استيت"

أضافت سوق العقارات الفاخرة في دبي إنجازاً جديداً إلى سجلها، حيث تم بيع قصر فاخر مكون من تسع غرف نوم في "هيلز جروف، دبي هيلز استيت"، مقابل سعر قياسي بلغ 200 مليون درهم.

ويتفوق هذا السعر على الرقم القياسي السابق للشركة، والذي بلغ 145 مليون درهم، وتم تسجيله قبل أقل من شهرين. وقد تولت شركة "دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي" تمثيل كل من المشتري والبائع في هذه الصفقة التاريخية، حيث لعبت المستشارة العقارية العالمية البارزة، رينيت شاه، دوراً محورياً في تمثيل المشتري.

يتكون "هيلز جروف"، أحد المجمعات السكنية الفاخرة في "دبي هيلز إستيت"، من 26 وحدة سكنية فقط على طول شارع واحد، ويحيط به ملعب جولف وبحيرات طبيعية خلابة. وقد اكتسب المجمع بفضل تفرده وتوافره المحدود لقب "شارع الأحلام"، مما جعله وجهة مرغوبة للغاية من قبل الأثرياء. على مدار السنوات الأربع الماضية، أبرمت شركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي" خمس صفقات عقارية هي الأغلى في المنطقة، حيث تجاوزت كل صفقة سابقتها. وكانت هذه الصفقة الجديدة تمثل زيادة بنسبة 62.5% عن أول قصر تم بيعه في المنطقة بواسطة الشركة.

يقع القصر المفروش بالكامل على قطعة أرض خاصة واسعة تبلغ مساحتها أكثر من 37,700 قدم مربع، ويمتد على أربعة مستويات تشمل تراساً على السطح وطابق سفلي . من بين الميزات البارزة في القصر، حديقة خاصة كبيرة ومسبح فريد على شكل بوميرانغ. كما يوفر الموقع المتميز إطلالات بانورامية خلابة على ملعب الجولف، بالإضافة إلى منظر رائع لأفق وسط مدينة دبي وبرج خليفة.