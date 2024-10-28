200 مليون درهم قيمة بيع فيلا في "مالديف دبي"

"دبي مكان مختلف تمامًا مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات. كنا نبيع حلماً بأعلى سعر قبل عشر سنوات. اليوم، نبيع حقيقة بخصم. إن نوع الأمان ومستوى أسلوب الحياة والفرص التي توفرها دبي لا تنافس أي مكان في العالم. نحن في دوري مختلف تمامًا. ينتقل العديد منهم بالفعل إلى دبي مع عائلاتهم لأنهم يحصلون على تأشيرات ذهبية تسمح لهم بالإقامة لمدة 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط المبادرات الأخرى ليس فقط بسوق العقارات ولكن أيضًا بفرص العمل المتاحة. الإمارات العربية المتحدة ككل هي مركز للعالم أجمع اليوم "، قالت.