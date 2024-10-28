200 مليون درهم قيمة بيع فيلا في "مالديف دبي"
تم بيع المشروع الفاخر للغاية القادم جزيرة أمالي - المعروفة باسم جزر المالديف في دبي - بالكامل تقريباً، وتم شراؤها من قبل لاعب كرة قدم عالمي ومليونيرات من بريطانيا والهند وباكستان ودول أخرى.
وتقع هذه الفلل الفاخرة في جزيرة العالم، ومن بين 24 فيلا فاخرة، تم شراء 22 منها من قبل أفراد ذوي ثروات عالية للغاية، مما يعكس الطلب غير المسبوق على العقارات الفاخرة للغاية.
وفي صفقة واحدة بلغت قيمتها 400 مليون درهم، باعت الشركة أغلى فيلا بقيمة 200 مليون درهم، بالإضافة إلى فيلتين متجاورتين بقيمة 100 مليون درهم لكل منهما.
وفي المجمل، بلغ سعر 12 عقاراً نحو 50 مليون درهم، وتسعة عقارات تكلف نحو 75 مليون درهم، وعقاران 100 مليون درهم، والعقار الرئيسي 200 مليون درهم. ولا يزال عقار واحد بقيمة 75 مليون درهم وفيلا بقيمة 50 مليون درهم متاحين للبيع.
وقالت أميرة سجواني، المديرة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة أمالي العقارية: "أردنا أن نبتكر شيئًا لم تشهده دبي من قبل. فكرنا في إنشاء جزر المالديف هنا في دبي. استغرق الأمر ما يقرب من عام للعثور على الجزيرة المثالية التي أردناها".
يجذب المشترين الهنود والباكستانيين
وشهدت دبي تدفقًا هائلاً من الأفراد ذوي الثروات العالية بعد الوباء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات في سوق العقارات الفاخرة.
وفي معرض ردها على سؤال حول الجنسيات، قالت إن تنوع الجنسيات كان مفاجئاً بالنسبة لهم أيضاً.
وأضافت أن "التنوع في الجنسيات في الجزيرة مذهل. لدينا مزيج حقيقي من المشترين. هناك زيادة في المشترين البريطانيين. ثم هناك الهنود والباكستانيون واللبنانيون والقبارصة"، مضيفة أن الشركة تخطط لتوسيع علامتها التجارية، ولكن في الوقت الحالي، ينصب التركيز بالكامل على توصيل الجزيرة للعملاء.
وقال سجواني لصحيفة خليج تايمز : "من بين المشترين، لدينا بعض الأسماء الخاصة الجديرة بالذكر. لدينا لاعب كرة قدم دولي اشترى فيلا تطابق رقم قميصه".
ولم تكشف شركة أمالي العقارية عن اسم لاعب كرة القدم. ويرتدي لاعب كرة القدم الأكثر شعبية في العالم، كريستيانو رونالدو، قميصاً يحمل الرقم 7، بينما يرتدي ليونيل ميسي قميصًا يحمل الرقم 10.
لا يوجد تباطؤ
ولا ترى أميرة سجواني، وهي خبيرة في مجال العقارات عملت لدى شركات عقارية كبرى، بما في ذلك داماك العقارية، أي دلائل على تباطؤ سوق العقارات في دبي.
"دبي مكان مختلف تمامًا مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات. كنا نبيع حلماً بأعلى سعر قبل عشر سنوات. اليوم، نبيع حقيقة بخصم. إن نوع الأمان ومستوى أسلوب الحياة والفرص التي توفرها دبي لا تنافس أي مكان في العالم. نحن في دوري مختلف تمامًا. ينتقل العديد منهم بالفعل إلى دبي مع عائلاتهم لأنهم يحصلون على تأشيرات ذهبية تسمح لهم بالإقامة لمدة 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط المبادرات الأخرى ليس فقط بسوق العقارات ولكن أيضًا بفرص العمل المتاحة. الإمارات العربية المتحدة ككل هي مركز للعالم أجمع اليوم "، قالت.
وأوضح سجواني أن عدد سكان المدينة ينمو بسرعة استثنائية، و"سيكون هناك نقص في الوحدات السكنية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين ينتقلون إلى دبي. ويقول الناس إن دبي على وشك التباطؤ بسبب العرض الزائد. لكن العرض لا يزال غير كاف لمواكبة عدد الأشخاص الذين ينتقلون فعليًا إلى البلاد".
وأضافت أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي لا يزيد عمره عن بضع سنوات، لذا فإنه سيستمر في تحقيق أداء جيد للغاية. واختتمت حديثها قائلة: "المطورون الذين لديهم سجل حافل في تقديم منتجات عالية الجودة سيحققون أداءً جيدًا للغاية. كما أن القطاع المتوسط الذي يتمتع بمواقع وأسعار ومنتجات جيدة سيستمر في النمو".