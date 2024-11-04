20 ألف وحدة عقارية بيعت بدبي في أكتوبر

حقق سوق العقارات في دبي رقمًا قياسياً جديداً في أكتوبر الماضي، مُتجاوزاً حاجز الـ 20 ألف معاملة شهرية لأول مرة في تاريخه، ما يُشير إلى استمرار الزخم القوي في السوق دون أي مؤشرات على التباطؤ.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن موقع "بروبرتي مونيتور" (Property Monitor)، تم تسجيل 20,460 معاملة بيع في الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 13% عن الشهر السابق، حيث يواصل الطلب القوي على العقارات السكنية والتجارية دفع الأسعار والإيجارات إلى الارتفاع.