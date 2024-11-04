180 مليون درهم قيمة شقتين سكنيتين في جزيرة المرجان

بيع اثنين من أغلى العقارات السكنية في جزيرة المرجان بسعر إجمالي بلغ 180 مليون درهم.

وأعلنت شركة "ذا لوكس ديفلوبرز"، وهي شركة تطوير عقاري، مقرها الإمارات العربية المتّحدة، عن بيع "ذا سيليست"، و"ذا ستيلار"، الواقعين في قمّة مشروع "أوشيانو" التابع للشركة في رأس الخيمة.

وتؤكّد الفيلتان السماويتان، اللتان بيعتا على الخريطة بمبلغ 90 مليون درهم لكلّ منهما، الطلبَ على العقارات الفاخرة للغاية بما يتماشى مع الزيادة في أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية من الأجانب والمحليين الذين ينتقلون إلى رأس الخيمة.

وقال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، المطور الرئيسي للعقارات ذات التملك الحر في رأس الخيمة: "إنّ بيع هذين العقارين الفاخرين يؤكّد على الجاذبية المتنامية لجزيرة المرجان كوجهة متطورة، توفّر أسلوب حياة حصري يضاهي المعايير العالمية، لقد كنّا محطّ أنظار الأفراد ذوي الثروات العالية على مستوى العالم الذين يسعون إلى إنشاء مساكن في أحد أكثر الأحياء ديناميكية، وذات جاذبية خلابة في المنطقة، مع وسائل راحة من الدرجة الأولى ومرافق مذهلة، وهذا يمثّل علامة فارقة في نموّنا كمركز استثماري مفضّل في حين يعكس فرص النمو الكبيرة لقطاع العقارات في المنطقة".

وتُعدّ (سيليست) و(ستيلار) أغلى شقتين سكنيتين في رأس الخيمة، حيث توفران "تجربة معيشة فريدة ورائعة، تتجسد في تصميمهما الواسع والمتطور، والذي يتفوق على أي شيء متاح حالياً في سوق العقارات في الإمارة"، وفقًا لبيان صحفي.

وقال شوبام أجراوال، رئيس مجلس الإدارة والمالك المشارك لشركة ذا لوكس ديفلوبرز:

"لقد جاء قرارنا الاستراتيجي بإطلاق هذه العقارات استجابة لأبحاثنا، التي أشارت إلى وجود طلبٍ قوي على العقارات الفاخرة للغاية في رأس الخيمة، وحقيقةُ أنّ هذه العقارات المحدّدة كانت في السوق لمدة تقلّ عن أربعة أشهرٍ فقط تؤكّد دقّة تقييمنا الأولي، علماً أنّ الجودة الفريدة في موقع مرغوب فيه ستبيع دائماً، ونحن ثابتون على إيماننا".

وتتميز "ذا سيلست" The Celest، التي تمتد على مساحة تزيد عن 22000 قدمٍ مربع في الطابقين العلويين من المشروع، بسبع غرف نوم، والعديد من مناطق الجلوس مع مجالس فسيحة للاستضافة، ومطبخ واسع.

تبلغ مساحة شقة ستيلار المكونة من ست غرف نوم، والمقسّمة على مستويين؛ أكثر من 21 ألف قدم مربعة، وتتميز بترتيبات معيشية مماثلة، وتوفر كلا الشقتين تجربة معيشية هادئة وفاخرة وإطلالات على الشاطئ والبحر عبر جزيرة المرجان، كما تقعان على بعد دقيقتين فقط من منتجع (وين المتكامل) الذي تبلغ تكلفته عدّة مليارات من الدولارات، مما يعزز جاذبية المشروع للمستثمرين.

تتميز الفِلل السماوية بمجموعة من التشطيبات الراقية ووسائل الراحة المصمّمة لتلبية أذواق العملاء الأكثر تميُّزاً. وتتميز بتصميم داخلي من تصميم شركة "بيد نير أسسوشيتس" Hirsch Bedner Associates المشهورة عالمياُ.

احتضاناُ لمستقبل المعيشة السكنية، تم تجهيز كلا العقارين بتكنولوجيا ذكية متطورة، والتي تتحكم بسهولة في الإضاءة والستائر وتكييف الهواء، مما يضمن الراحة المثالية بلمسة زر واحدة.

وأشرف "أونكار سينغ"، مدير المبيعات في شركة ذا لوكس ديفلوبرز، ومستشار العقارات هاجر رينونكورت على عملية البيع الناجحة للعقارات، حيث استخدم الفريق شبكة من الوسطاء الحصريين الذين يستهدفون العملاء في قطاع العقارات الفاخرة للغاية، ورحبوا ببعض أشهر الشخصيات في عالم الأعمال كمستثمرين في أوشيانو.

وقال "سيدارتا بانيرجي"، المدير الإداري والمالك المشارك لشركة ذا لوكس ديفلوبرز: "لقد كان التزام فريق المبيعات لدينا مثالياً، ونحن سعداء بأنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاحنا، كانت خبرتهم في عرض أفضل المواد والتشطيبات المصمّمة خِصّيصاًً في جميع أنحاء المشروع عاملاً أساسياً في إتمام الصفقة".

تعد شركة مرجان المطور الرئيسي للعقارات الحرة في رأس الخيمة، وهي مسؤولة عن مشاريع تطوير، مثل: جزيرة المرجان التي تهدف إلى وضع رأس الخيمة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة، وبتكليفها بتطوير الوجهات البحرية والحضرية والجبلية التي من شأنها أن تضيف إلى القدرة التنافسية للإمارة، فإنّ نهج التخطيط الاستراتيجي لشركة مرجان هو الاستفادة من الأصول الطبيعية في رأس الخيمة، ووضع أسس التوسعات المستقبلية للإمارة، ومن خلال مجتمعاتها المخططة الرئيسية ذات المستوى العالمي في رأس الخيمة، تجذب مرجان الاستثمار الأجنبي، وكذلك الزوّار الدوليين، وتضع الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.