18ألف وحدة عقارية بيعت في دبي خلال سبتمبر

سجلت سوق العقارات في دبي 18,038 معاملة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 17,139 معاملة الذي تم تسجيله في مايو من هذا العام بنحو 900 معاملة. وهذا يسلط الضوء على النمو المستمر والثقة المتزايدة في القطاع.

وبلغت مبيعات الوحدات السكنية 17,151 عملية بيع، ما يمثل أكثر من 95% من إجمالي المبيعات في سبتمبر. وتصدرت شركة إعمار، الرائدة في السوق، مبيعات الوحدات على الخريطة، حيث شكلت 73% من إجمالي المبيعات في الشهر ذاته، تليها شركتا داماك العقارية وشوبا.

وصلت مبيعات سوق العقارات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى نفس المستوى تقريباً الذي سجلته العام الماضي، حيث سجلت الإمارة أعلى مستوى شهري على الإطلاق في سبتمبر.