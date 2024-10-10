1.75 مليار درهم قيمة مشروع تطوير منطقة عقارية متعددة الاستخدامات بدبي

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن المشروع المشترك الرائد يعكس التزام إكسبو سيتي الراسخ بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وأضافت: "يعد هذا المشروع الأول من بين العديد من فرص التعاون، ويستند إلى خبرة الدار وسجلها الحافل في تقديم العقارات ذات المستوى العالمي، وتكريم إرث إكسبو 2020 وتعزيز مهمتنا في تحويل هذا الموقع الاستراتيجي في دبي إلى منطقة أعمال دولية رائدة".