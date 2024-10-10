1.75 مليار درهم قيمة مشروع تطوير منطقة عقارية متعددة الاستخدامات بدبي
أبرمت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري في أبوظبي، وإكسبو سيتي دبي شراكة لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 1.75 مليار درهم إماراتي، يضم وحدات سكنية ومكتبية وتجارية، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومركز دبي للمعارض.
ويشكل المشروع المكون من ستة مباني عنصراً أساسياً في الخطة الرئيسية الجديدة التي كشفت عنها مدينة إكسبو دبي للارتقاء بالمنطقة كوجهة رئيسية للأعمال وأسلوب الحياة.
وتقع المباني بجوار مركز دبي للمعارض، المقرر توسعته بتكلفة 10 مليارات درهم، مما سيزيد مساحة المعرض من 58 ألف متر مربع إلى 180 ألف متر مربع بحلول عام 2031، مما يجعله أكبر وجهة داخلية للمعارض والفعاليات في المنطقة.
أعلنت شركة الدار العقارية وإكسبو سيتي دبي عن تأسيس مشروع مشترك بنسبة 50:50 لتسليم وتملك المشروع متعدد الاستخدامات، والذي تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 1.75 مليار درهم. وقالت الشركتان في بيان مشترك إن المساحات السكنية والمكتبية والتجارية ستبلغ مساحتها الإجمالية 103 آلاف متر مربع، وستكون الدار العقارية مسؤولة عن إدارة أصول المشروع بمجرد اكتماله.
وشهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس مجلس إدارة سلطة مدينة إكسبو دبي.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن المشروع المشترك الرائد يعكس التزام إكسبو سيتي الراسخ بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وأضافت: "يعد هذا المشروع الأول من بين العديد من فرص التعاون، ويستند إلى خبرة الدار وسجلها الحافل في تقديم العقارات ذات المستوى العالمي، وتكريم إرث إكسبو 2020 وتعزيز مهمتنا في تحويل هذا الموقع الاستراتيجي في دبي إلى منطقة أعمال دولية رائدة".
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "إن هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة ستساهم بشكل كبير في نجاح الخطة الرئيسية التي تم إطلاقها مؤخراً لمشروع إكسبو سيتي دبي. ونحن نعمل على خلق منصة للأفراد والشركات لتحقيق النجاح، وتوفير مساحات سكنية وتجارية وتجزئة عالية الجودة لتكملة أماكن المؤتمرات والمعارض ذات المستوى العالمي".
وقال الذيابي إن منطقة إكسبو سيتي تعد واحدة من أسرع المناطق نمواً في المنطقة، نظراً للتطور السريع للبنية التحتية وموقعها المركزي بين أهم مراكز التجارة والنقل في دبي. وأضاف: "ترتكز شراكتنا على قيم مشتركة، ونرى في إكسبو سيتي شريكاً رئيسياً في توسعنا المستمر في دبي".
وقال إن إكسبو سيتي بمثابة نموذج للحياة الحضرية المستدامة في دبي، وتماشياً مع التزامات كلا الكيانين بالانبعاثات الصفرية الصافية، سيتبع التطوير الجديد مبادئ التصميم المستدام ويضمن بيئة بناء ذكية بما يتماشى مع الخطة الرئيسية الجديدة لإكسبو سيتي. وتتصور الخطة الرئيسية مدينة مستدامة وذكية ومركزة على الإنسان مع التركيز على المساحات الخضراء وتحسين التنقل والتنمية الحضرية المتوازنة.
وتمثل شراكة الدار مع إكسبو سيتي توسعاً إضافياً لبصمة الشركة في دبي، والتي تشمل التطوير اللوجستي والتجاري والسكني متعدد الاستخدامات. ومن بين الاستثمارات الرئيسية، أسست الدار مشروعاً مشتركاً مع دبي القابضة لتطوير مجتمعات سكنية رئيسية، وتتعاون مع موانئ دبي العالمية لبناء حديقة لوجستية بارزة، وأعلنت مؤخراً عن التخطيط لتطوير مبنى مكاتب من الدرجة الأولى بجوار مركز دبي المالي العالمي.