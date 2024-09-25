1.5 مليار درهم لتحويل فنادق"الدار"إلى عقارات فاخرة

استقطبت أبوظبي زيادة في عدد نزلاء الفنادق بنسبة 27% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، مع زيادة عدد الضيوف الدوليين بنسبة 54%. وكان هذا متوافقاً مع استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لزيادة أعداد الزوار إلى 39.3 مليون بحلول عام 2030. وقد تم دعم النمو من خلال افتتاح المبنى الجديد في مطار زايد الدولي، الذي يتسع لـ 45 مليون مسافر، فضلاً عن نجاح مناطق الجذب ذات المستوى العالمي في منطقة السعديات الثقافية وجزيرة ياس.