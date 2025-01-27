15% ارتفاع متوقع في أسعار العقارات والإيجارات قرب محطات قطار الاتحاد
قال خبراء عقاريون إن بعض العقارات قد تشهد ارتفاعاً في قيمتها يصل إلى 15% عقب الإعلان الأخير من شركة الاتحاد للقطارات، إلا أنهم أكدوا أن التأثير الكامل من المرجح أن يظهر تدريجياً مع تطور المشروع وتقدمه.
وقال "جيف راجو"، الرئيس التنفيذي لشركة "مانيفست" العقارية: "من المرجح أن تشهد المناطق المحيطة بمحطات قطار الاتحاد ارتفاعاً في الإيجارات والأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة. ومن المرجح أن يلعب قرب العقارات من محطات المترو وقطار الاتحاد دوراً حاسماً في تحديد قيمتها".
واتفقت "سفيتلانا فاسيليفا"، رئيسة المبيعات الثانوية في شركة "متروبوليتان بريميوم بروبرتيز"، مع هذا الرأي، مضيفة أن مناطق محددة مثل الجداف من المتوقع أن تشهد زيادات في الأسعار تتراوح بين 5 إلى 7 في المائة.
وأشارت إلى أن "المشاريع التي تضم شققاً كبيرة تقع بالقرب من المحطة قد تزيد أسعارها بنسبة تصل إلى 10% بمجرد تشغيل شركة الاتحاد للقطارات. وأتوقع ارتفاع الأسعار في جزيرة السعديات بسبب البنية التحتية الاجتماعية الراسخة والطلب المرتفع مقارنة بجزيرتي الريم وياس".
ومع ذلك، أشار بعض الخبراء إلى أن ارتفاع قيمة العقارات قد يستغرق بعض الوقت حتى يتحقق. وأشار "إيفجيني راتسكيفيتش"، الرئيس التنفيذي لشركة "متروبوليتان كابيتال" العقارية، إلى أنه في حين أن التأثير الفوري على أسعار العقارات قد يكون "محدودًا"، فإن التأثيرات طويلة الأجل سوف يتم الشعور بها ببطء.
وأضاف: "نتوقع زيادة تدريجية في القيمة، خاصة بالنسبة للعقارات الواقعة على مقربة من محطات السكك الحديدية، مع سعي المزيد من السكان إلى الراحة من خلال التنقلات القصيرة بين دبي وأبو ظبي".
واتخذت شبكة الاتحاد للقطارات خطوة مهمة إلى الأمام في 23 يناير مع الكشف عن أول قطار ركاب عالي السرعة يعمل بالكامل بالكهرباء، والذي سيساعد المسافرين على السفر بين دبي وأبو ظبي في 30 دقيقة فقط.
ويسير القطار بسرعة تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، وسيمر عبر ست محطات، منها أربع في أبوظبي، هي: جزيرة الريم، والسعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي. وفي دبي، ستكون المحطات بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة الجداف. وفي وقت سابق، تم الإعلان عن إنشاء محطتين أيضاً في منطقة سكمكم بالفجيرة، ومدينة الشارقة الجامعية.
"إعادة تشكيل الخيارات السكنية"
وأشارت "فيبا أحمد"، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت، إلى أن المناطق المحيطة بمحطات قطار الاتحاد ستشهد ارتفاعات كبيرة في قيمة العقارات. وأوضحت من خلال الاستعانة بالاتجاهات السابقة كيف أدى إطلاق مترو دبي إلى ارتفاع الأسعار في مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا بسبب تحسن الاتصال.
وأضافت: "عندما تم إطلاق المترو في دبي، شهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعاً في قيمة العقارات بسبب تحسن الاتصال. وأتوقع نفس الشيء بالنسبة للمواقع على طول طريق الاتحاد للسكك الحديدية، بما في ذلك الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز الحضرية في جميع الإمارات السبع. وستعزز شبكته الواسعة إمكانية الوصول، مما يعزز الطلب على العقارات القريبة".
ومن المتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة بنحو 145 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقود الخمسة المقبلة. وإلى جانب ذلك، ستطلق شركة الاتحاد للقطارات أيضًا قطار ركاب عاديًا.
ويعتقد الخبراء أيضًا أن شبكة السكك الحديدية ستغير بشكل جذري أنماط التنقل وفرص العمل. وقال "محمد بريوييش"، المدير الإداري لشركة "ترافكويست" لتكنولوجيا النقل والمرور ومقرها الإمارات العربية المتحدة: "من المحتمل أن تعمل على إعادة تشكيل الخيارات السكنية وفرص العمل في كلتا الإمارتين".
وأضاف أن "الخدمة ستعزز إمكانية الوصول إلى الأحداث الكبرى مثل الفورمولا 1 للزوار الدوليين والسكان المحليين على حد سواء. وأخيراً، فإن وضع المحطات بشكل استراتيجي بالقرب من المطارات الدولية من شأنه أن يبسط الاتصال بين رجال الأعمال والسياحة".
تحسين إمكانية الوصول
وفي دبي، من المتوقع أن تكون محطة الجداف منطقة رئيسية للنمو، مع تحسين إمكانية الوصول إليها مما يؤدي إلى زيادة الطلب وقيم العقارات، بحسب إيلي نعمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إلينجتون العقارية.
وأضاف: "وبالمثل، من المتوقع أن تصبح جزيرة السعديات وجزيرة ياس في أبوظبي مراكز نقل مهمة، مما سيدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع. ومن شأن مثل هذه التطورات في البنية التحتية أن تجعل العقارات القريبة من المحطات أكثر جاذبية لكل من السكان والمستثمرين، مما يخلق مجتمعات متصلة ونابضة بالحياة".
وفي الوقت نفسه، أضاف جيف أن بعض المشاريع ستشهد أكبر زيادة في الأسعار نتيجة لهذا الاستثمار في البنية التحتية. وقال: "ستستفيد المشاريع في مناطق مثل إعمار الجنوب، ودبي الجنوب، وداماك هيلز، ونشاما، وكريك هاربور، والجداف بشكل أكبر من هذا الاستثمار في البنية التحتية. كما أن الاتصال بين دبي وأبو ظبي من شأنه أن يسهل على السكان التنقل بين هاتين المدينتين الرئيسيتين".
وأشار إيفجيني أيضًا إلى أن التطورات الجديدة الواقعة بالقرب من المحطات "من المرجح أن تشهد ارتفاعًا أكثر وضوحًا في الأسعار" بسبب تحسين إمكانية الوصول وتقليل أوقات السفر.