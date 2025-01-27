15% ارتفاع متوقع في أسعار العقارات والإيجارات قرب محطات قطار الاتحاد

ومع ذلك، أشار بعض الخبراء إلى أن ارتفاع قيمة العقارات قد يستغرق بعض الوقت حتى يتحقق. وأشار "إيفجيني راتسكيفيتش"، الرئيس التنفيذي لشركة "متروبوليتان كابيتال" العقارية، إلى أنه في حين أن التأثير الفوري على أسعار العقارات قد يكون "محدودًا"، فإن التأثيرات طويلة الأجل سوف يتم الشعور بها ببطء.