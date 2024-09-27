15% ارتفاع إيجارات العقارات بأبوظبي وسط طلب متزايد
ارتفعت الإيجارات بشكل أسرع من أسعار العقارات في أبوظبي مع تجاوز الطلب للعرض، بحسب مسؤولين تنفيذيين في الصناعة.
"شهدت إيجارات المساكن في مختلف أنحاء مدينة أبوظبي أكبر زيادة منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي بدعم من القطاع الرئيسي، وفقاً لشركة "كوشمان آند ويكفيلد". من ناحية أخرى، سجلت أسعار البيع نمواً ثابتاً بنسبة 9% على أساس سنوي في عاصمة الإمارات، مما يعكس الديناميكية الإيجابية في سوق العقارات بالمدينة."
وقال براثيوشا جورابو، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في كوشمان آند ويكفيلد: "يشهد سوق الإيجارات طلباً يفوق العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، خاصة في المناطق الرئيسية مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس. كما شهدنا زيادة بنسبة 54% في حجم معاملات السوق الثانوية، مما يشير إلى ارتفاع الطلب من قبل المستخدم النهائي، حيث يتطلع المستأجرون إلى الشراء."
وأضافت أن أبوظبي شهدت أكبر زيادة سنوية في الإيجارات خلال العقد الماضي، حيث شهد سوق الإيجارات في أبوظبي نمواً قوياً في الإيجارات مع ارتفاع أسعار الفلل إلى 10% والشقق إلى 16% مقارنة بالعام السابق.
"شهدت الفلل في جزيرة السعديات زيادة ملحوظة في الإيجارات بلغت 14%، تلتها ياس إيكرز بنسبة 13% وفلل الريف بنسبة 8%. وفيما يتعلق بقطاع الشقق، سجلت جزيرة ياس أعلى زيادة في أسعار الإيجارات بلغت 15%، تلتها جزيرة السعديات بنسبة 14% وجزيرة الريم بنسبة 12%، مما يعكس الطلب المتزايد على العقارات في هذه المناطق."
وقالت شركة كوشمان وويكفيلد كور إن المناطق مثل جزيرة ياس أصبحت أكثر جاذبية للمستأجرين، وهو ما يؤدي إلى زيادات الإيجار، في حين تقود الأماكن الفاخرة الراسخة مثل جزيرة السعديات نمو سوق الإيجار.
وارتفع متوسط إيجارات الشقق في أبوظبي بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، بينما نما متوسط إيجارات الفلل بنسبة 2.5%، وفقاً لبيانات شركة سي بي آر إي.
بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق والفلل في أبوظبي 66,375 و166,261 درهم إماراتي على التوالي.
عقود إيجار جديدة
"في أغسطس/آب، أطلق مركز أبوظبي العقاري، الجهة التنظيمية لقطاع العقارات في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أول مؤشر رسمي للإيجارات في الإمارة. يهدف هذا المؤشر إلى زيادة شفافية السوق وتوفير قيم إيجارية إرشادية، بالإضافة إلى دعم استقرار السوق العقارية في أبوظبي."
وقال جورابو: "يمكن استخدام مؤشر الإيجار كدليل لكل من المستأجرين والملاك للتحقق من الإيجارات الجارية في المناطق المفضلة. نتوقع أن يساهم المؤشر في تحقيق مزيد من الاستقرار في السوق. عادةً ما تكون عقود الإيجار الجديدة وفقاً للسوق المفتوحة، ويمكن أن تكون الإيجارات كما هو متفق عليه بين المالك والمستأجر."
الطلب المتزايد على العقارات القائمة
"تم تسليم إجمالي 2,431 وحدة سكنية في أبوظبي حتى الآن، بما في ذلك 1,315 شقة في شاطئ الراحة، وجزيرة المارية، ومدينة مصدر، بالإضافة إلى 1,116 فيلا في جزيرة الجبيل، وجزيرة ياس، ومحمية السعديات. تعكس هذه الأرقام النمو المستمر في قطاع الإسكان في الإمارة."
ومن المتوقع تسليم 1,950 وحدة إضافية في وقت لاحق من هذا العام، ليصل الإجمالي لعام 2024 إلى حوالي 4,300 وحدة، مع توقع غالبية عمليات التسليم القادمة في جزيرة الريم وجزيرة ياس.
وقال براثيوشا جورابو إنه على الرغم من أن المعاملات على الخريطة لا تزال تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي الأحجام، فقد كان هناك تحول متزايد في الاهتمام نحو العقارات القائمة في عام 2024.
وأضافت أن "معاملات العقارات الجاهزة ارتفعت بنسبة 54 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يعكس حصة متزايدة من المستخدمين النهائيين الذين يسعون إلى الحصول على منازل جاهزة للسكن".
"من ناحية أخرى، شهدت معاملات البيع على المخطط انخفاضاً بنسبة 19% حتى تاريخه في عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. يُعزى هذا الانخفاض إلى الإطلاق المحدود للمشاريع الجديدة وانخفاض أحجام الإطلاق، مما يؤثر على نشاط السوق العقارية في الإمارة."