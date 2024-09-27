15% ارتفاع إيجارات العقارات بأبوظبي وسط طلب متزايد

"تم تسليم إجمالي 2,431 وحدة سكنية في أبوظبي حتى الآن، بما في ذلك 1,315 شقة في شاطئ الراحة، وجزيرة المارية، ومدينة مصدر، بالإضافة إلى 1,116 فيلا في جزيرة الجبيل، وجزيرة ياس، ومحمية السعديات. تعكس هذه الأرقام النمو المستمر في قطاع الإسكان في الإمارة."