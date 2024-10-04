141.9 مليار درهم مبيعات سوق العقارات في دبي

ارتفعت مبيعات العقارات في دبي في الربع الثالث على مدى السنوات الخمس الماضية إلى المستوى الحالي البالغ 18.1 مليار درهم (8600 صفقة) في عام 2020 إلى 42.4 مليار درهم (15900 صفقة) في عام 2021، و69.5 مليار درهم (25500 صفقة) في عام 2022، و109.2 مليار درهم (36700صفقة) العام الماضي.