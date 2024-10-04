141.9 مليار درهم مبيعات سوق العقارات في دبي
حقق سوق العقارات في دبي إجمالي مبيعات بقيمة 141.9 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً لمبيعات ربع سنوي واحد، وفقاً لشركة "فام العقارية" (fäm Properties).
وقد تجاوز هذا الرقم الرقم القياسي السابق للمبيعات الربع سنوية البالغة 124.07 مليار درهم في الربع الثاني من هذا العام، مع زيادة قدرها 30.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت أحدث بيانات السوق الصادرة عن شركة "فام العقارية" يوم أمس الخميس عن تسجيل 50,423 معاملة بيع إجمالية في الربع الثالث، بزيادة في الحجم بنسبة 37.9% على أساس سنوي وزيادة بنسبة 16.6% في الربع الثاني.
وبلغت قيمة المبيعات السكنية 70.5 مليار درهم، أي ما نسبته 77% من إجمالي معاملات الربع الثالث، كما سجلت زيادة في الحجم بنسبة 43.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تم بيع 8,156 فيلا بقيمة 39.2 مليار درهم، بزيادة في الحجم بنسبة 16.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 وزيادة بنسبة 18.4% عن الربع السابق.
وتم تسليط الضوء على ارتفاع قيم العقارات في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط السعر 1511 درهماً إماراتياً للقدم المربع، مقارنة بأسعار الربع الثالث البالغة 1017 درهماً إماراتياً في عام 2021، و1179 درهماً إماراتياً في عام 2022، و1405 درهماً إماراتياً في العام الماضي.
وشكلت مبيعات 2,102 قطعة أرض بقيمة 29.9 مليار درهم قفزة بنسبة 45.9% في الحجم مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي وزيادة بنسبة 42.3% عن الربع الثاني. وفي سوق العقارات التجارية، كان هناك 1,112 معاملة بيع بقيمة 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 12.1% في الحجم مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "فام العقارية": "تؤكد الأرقام مجدداً على مرونة سوق العقارات في دبي والنمو المستمر الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين".
وأضاف أن هذا الاتجاه التصاعدي المستمر يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، ويجذب اهتماماً متزايداً من المستثمرين العالميين، فضلاً عن المشترين من الأسواق المحلية والإقليمية.
ارتفعت مبيعات العقارات في دبي في الربع الثالث على مدى السنوات الخمس الماضية إلى المستوى الحالي البالغ 18.1 مليار درهم (8600 صفقة) في عام 2020 إلى 42.4 مليار درهم (15900 صفقة) في عام 2021، و69.5 مليار درهم (25500 صفقة) في عام 2022، و109.2 مليار درهم (36700صفقة) العام الماضي.
وكانت أفضل خمس مناطق مبيعاً في دبي في الربع الثالث هي قرية جميرا الدائرية (4,467 معاملة – 5.33 مليار درهم)، ودبي الجنوب (2,910 معاملة – 8.25 مليار درهم)، والخليج التجاري (2,651 معاملة – 7.22 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (2,382 معاملة – 5.3 مليار درهم)، ودبي هيلز استيت (2,358 معاملة – 7.38 مليار درهم).
أما بالنسبة لأغلى عقار تم بيعه في الربع الثالث، فقد كان شقة فاخرة في "ذا ون" في نخلة جميرا، والتي بيعت بمبلغ 275 مليون درهم.
وشكلت العقارات التي تراوحت قيمتها بين مليون ومليوني درهم نحو 31% من المبيعات، و29% منها كانت أقل من مليون درهم، و18% تتراوح بين 2 و3 ملايين درهم، و14% بين 3 و5 ملايين درهم، و8% أكثر من 5 ملايين درهم.
بشكل عام، كانت المبيعات الأولية من المطورين تفوق بشكل كبير عمليات إعادة البيع في السوق الثانوية، حيث بلغت النسبة 68% مقابل 32% من حيث الحجم و63% مقابل 37% من حيث القيمة.