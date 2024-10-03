14 مليار درهم استثمار"ريف"بدبي وتضيف 5 آلاف وحدة سكنية

وأعلنت أحدث الشركات التي دخلت سوق العقارات في المدينة أنها استحوذت على مجموعة من الأراضي في أماكن مختلفة وستطلق مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وستطلق أول مشروع سكني لها في دبي خلال الأيام المقبلة، وستقدم أسعاراً تنافسية.