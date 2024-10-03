14 مليار درهم استثمار"ريف"بدبي وتضيف 5 آلاف وحدة سكنية
تعتزم شركة "ريف" للتطوير العقاري الفاخرة استثمار 14 مليار درهم في 30 مشروعاً في دبي، لطرح 5 آلاف وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية عام 2025.
وأعلنت أحدث الشركات التي دخلت سوق العقارات في المدينة أنها استحوذت على مجموعة من الأراضي في أماكن مختلفة وستطلق مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وستطلق أول مشروع سكني لها في دبي خلال الأيام المقبلة، وستقدم أسعاراً تنافسية.
وشهدت دبي دخول العديد من اللاعبين الجدد الأجانب والمحليين إلى سوق العقارات للاستفادة من الطلب غير المسبوق.
وستحتوي جميع الشقق في مشاريع ريف على شرفات غارقة يتم التحكم في درجة حرارتها، وهو ابتكار حاصل على براءة اختراع من المطور يسمح للسكان بالاستمتاع بالحياة الخارجية على مدار العام.
وقال "سامر أمبر"، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير الفاخر: "لقد قدمنا تقنية "الشرفة الغارقة" الأولى من نوعها والتي ستحدث تحولاً في صناعة العقارات على مستوى العالم... التزامنا هو إنشاء عقارات استثنائية لا تلبي احتياجات سكان اليوم فحسب، بل تتوقع أيضًا المتطلبات المتطورة للمستقبل. نحن متحمسون لقيادة الطريق في تشكيل مجتمعات نابضة بالحياة من شأنها إثراء نوعية الحياة للجميع".
ولتعزيز قدراتها، استثمرت الشركة أكثر من 40 مليون درهم في البحث والتطوير لقيادة قطاع العقارات نحو الابتكار وتوفير المزيد من القيمة لعملائها من خلال التركيز على التكنولوجيا والتصميم.