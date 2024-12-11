130 مليون درهم ..بيع فيلا في نخلة جميرا بصفقة تاريخية

تشهد المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة ارتفاعاً غير مسبوق في دبي، حيث كشفت بيانات الصناعة عن مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم إماراتي مسجلة في النصف الأول من عام 2024 - وهو ما يمثل 12.6 في المائة من إجمالي قيمة المعاملات في المدينة. ويمثل هذا الرقم المذهل زيادة بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي في حجم المعاملات للمساكن ذات العلامات التجارية. وتشكل جاذبية العلامة التجارية المرموقة محركاً رئيسياً لهذا النمو، حيث يسعى المطورون إلى تمييز مشاريعهم وسط السوق التنافسية. ويبرز هذا الاتجاه بشكل خاص في القطاعات الرئيسية والفاخرة جداً، ويتجلى ذلك في زيادة بنسبة 43 في المائة في المشاريع الجديدة ذات العلامات التجارية بين يونيو 2022 ويونيو 2024، بما في ذلك 17 إطلاق جديد يضم 7262 وحدة في النصف الأول فقط من هذا العام.