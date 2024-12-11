130 مليون درهم ..بيع فيلا في نخلة جميرا بصفقة تاريخية

في صفقة قياسية جديدة تعزز سوق العقارات الفاخرة في دبي، تم بيع فيلا مميزة مكونة من خمس غرف نوم على شاطئ البحر في مشروع "سيكس سينسز نخلة جميرا" مقابل 130 مليون درهم.
تمثل هذه الصفقة التاريخية أعلى صفقة بيع تمت ضمن المشروع، مما يضعها بين أغلى عشرة مساكن تحمل علامات تجارية تم بيعها في عام 2024. وتسلط الصفقة الضوء على النمو المستمر لقطاع المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة واستمرار قوة سوق العقارات في دبي.
يقول "جورج عازار"، الرئيس التنفيذي لشركة "سوثبيز إنترناشونال ريالتي"، التي تولت عملية البيع: "أصبحت المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة واحدة من أبرز نقاط القوة في سوق العقارات العالمية، حيث تجذب انتباه المشترين في المدن الرئيسية مثل ميامي ونيويورك ودبي ولندن. وبالنسبة للأفراد ذوي الثروات العالية، توفر المساكن ذات العلامات التجارية شعوراً بالثقة لأنهم يعرفون أنهم سيحصلون على جودة فائقة في التصميم مقترنة بأعلى معايير الخدمة. وتمتاز دبي التي أصبحت مركزاً للحياة الفاخرة، بامتلاكها أكبر عدد من المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة في العالم، وتواصل إرساء معايير جديدة في هذا المجال الحصري للغاية".
تعتبر الفيلا "سيكس سينسز" واحدة من تسع فيلات مميزة، وهي مصممة خصيصاً لتلبية جميع متطلبات السكان. تتميز الفيلا بلمسات نهائية من خشب الساج الإيطالي الرخامي المختار بعناية، إلى جانب تجهيزات تحمل علامات تجارية راقية. ومن المتوقع أن تكون الفيلا جاهزة بحلول أكتوبر 2025، بعد أن تم تقديم الخدمات والإدارة الكاملة لها من قبل "سيكس سينسز".
تشهد المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة ارتفاعاً غير مسبوق في دبي، حيث كشفت بيانات الصناعة عن مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم إماراتي مسجلة في النصف الأول من عام 2024 - وهو ما يمثل 12.6 في المائة من إجمالي قيمة المعاملات في المدينة. ويمثل هذا الرقم المذهل زيادة بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي في حجم المعاملات للمساكن ذات العلامات التجارية. وتشكل جاذبية العلامة التجارية المرموقة محركاً رئيسياً لهذا النمو، حيث يسعى المطورون إلى تمييز مشاريعهم وسط السوق التنافسية. ويبرز هذا الاتجاه بشكل خاص في القطاعات الرئيسية والفاخرة جداً، ويتجلى ذلك في زيادة بنسبة 43 في المائة في المشاريع الجديدة ذات العلامات التجارية بين يونيو 2022 ويونيو 2024، بما في ذلك 17 إطلاق جديد يضم 7262 وحدة في النصف الأول فقط من هذا العام.
وقد تولت "لانا جورباش"، المديرة المساعدة في الشركة والمتخصصة في العقارات الفاخرة للغاية، مهمة تنظيم هذه الصفقة القياسية. وتقول: "بالنسبة للمشترين المميزين في سوق اليوم، ربما يكون هناك شيء واحد أهم من الموقع المتميز، وهو المكانة المرموقة التي تحظى بها علامة تجارية معترف بها عالمياً. على وجه التحديد، توفر مساكن سيكس سينسيز نخلة جميرا هذا المزيج الذي لا يقاوم. ومع المزايا المزدوجة المتمثلة في الضيافة الشهيرة لعلامة سيكس سينسيز التجارية والإطلالة على الشاطئ التي يُحسَد عليها في نخلة جميرا، تمثل هذه الفيلا فرصة استثمارية لا مثيل لها في سوق العقارات الفاخرة في دبي".
تؤدي دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي دوراً بارزاً في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة. هذا الصيف، سجلت الشركة رقماً قياسياً لأغلى فيلا تم بيعها في جزيرة جميرا باي بمبلغ 175 مليون درهم، كما أتمت مؤخراً أكبر صفقة بيع لفيلا في أبوظبي بقيمة 130 مليون درهم. وتندرج كلا الصفقتين تحت فئة المساكن فائقة الفخامة.