130 مليون درهم بيع أغلى فيلا في جزيرة السعديات
تم بيع فيلا مكونة من خمس غرف نوم في جزيرة السعديات في أبوظبي بمبلغ 130 مليون درهم، مما يجعلها أغلى منزل يتم بيعه على الإطلاق في الإمارة.
وأدارت الصفقة شركة الوساطة العقارية "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي"، وهي وكالة العقارات الفاخرة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة. تتميز الفيلا بتفاصيل معمارية عصرية مخصصة ومساحات معيشة داخلية واسعة وإطلالات خلابة على أشجار المانغروف.
وقال جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي": "تبرز أبوظبي بسرعة كوجهة عالمية المستوى، وهذه المبيعات القياسية هي شهادة على الإمكانات المذهلة لسوق العقارات الفاخرة في العاصمة. إن الطلب على المنازل الفاخرة هنا يواصل النمو، مدفوعاً بالتحول المستمر في المدينة في مجالات الفن والعمارة والترفيه والمطاعم، والاقتصاد المستقر. ومع المشاريع التطويرية الجارية مثل جزيرة السعديات، ترسخ أبوظبي مكانتها كمدينة جاذبة للثروة والهيبة، وتجذب الأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم. نحن سعيدون لكوننا في طليعة هذا التطور ونتطلع إلى مساعدة عملائنا على الاستفادة من الفرص الهائلة في هذه السوق الحيوية ".
ولإتمام الصفقة تم البيع بواسطة "أولغا بالاشوفا"، مستشارة العقارات العالمية الأولى في شركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي"، ومثلت المشتري "أولغا أليكسيفا" الوسيطة من شركة "كينزي آر إي"، وهي وكالة عقارية مقرها دبي. وتؤكد عملية البيع على القوة المتنامية لسوق العقارات الرئيسية في أبوظبي وتسلط الضوء على الخبرة الموجودة داخل شبكة شركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي".
وقالت بالاشوفا: "تمثل هذه الصفقة شهادة على الجاذبية الفريدة لجزيرة السعديات، التي سرعان ما أصبحت واحدة من أكثر العناوين المرغوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد كان تمثيل بائع مثل هذا العقار الرائع فرصة استثنائية، وهو يعكس ثقة عملائنا بنا لقدرتنا على تجاوز التوقعات في سوق العقارات الفاخرة".
وتكتسب أبوظبي زخماً متزايداً بين المستثمرين من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن مسكن في مدينة توفر ثراءً ثقافياً وإمكانات تنموية كبيرة. ومع المعالم العالمية مثل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف جوجنهايم القادم، إلى جانب مشاريع سكنية حصرية على جزر طبيعية مثل السعديات والمارية، تعمل العاصمة على ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في سوق العقارات الرئيسية في المنطقة، وتجذب عملاء أثرياء من جميع أنحاء العالم.