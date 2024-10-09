130 مليون درهم بيع أغلى فيلا في جزيرة السعديات

وقال جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي": "تبرز أبوظبي بسرعة كوجهة عالمية المستوى، وهذه المبيعات القياسية هي شهادة على الإمكانات المذهلة لسوق العقارات الفاخرة في العاصمة. إن الطلب على المنازل الفاخرة هنا يواصل النمو، مدفوعاً بالتحول المستمر في المدينة في مجالات الفن والعمارة والترفيه والمطاعم، والاقتصاد المستقر. ومع المشاريع التطويرية الجارية مثل جزيرة السعديات، ترسخ أبوظبي مكانتها كمدينة جاذبة للثروة والهيبة، وتجذب الأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم. نحن سعيدون لكوننا في طليعة هذا التطور ونتطلع إلى مساعدة عملائنا على الاستفادة من الفرص الهائلة في هذه السوق الحيوية ".