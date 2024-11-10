1.3 مليار درهم التداولات العقارية بالشارقة في 9 أشهر

وأضاف المنصوري أن العديد من المشاريع العقارية والسياحية انطلقت في هاتين المنطقتين، ما جعل هذه المناطق جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، ونحن في إدارة التسجيل العقاري نعمل على تطبيق المعايير والقوانين التي تعزز النمو الاقتصادي وتدعم ازدهار القطاع العقاري.