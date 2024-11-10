1.3 مليار درهم التداولات العقارية بالشارقة في 9 أشهر
تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية في الشارقة 22 ألف صفقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، محققة نمواً نسبته 57.6% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بلغ عدد المعاملات العقارية 22,059 معاملة، تغطي مساحة 37 مليون قدم مربع.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «حقق القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية مستويات قياسية جديدة، بفضل اهتمام حكومة الشارقة المتواصل بتطوير البنية التحتية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز القطاع العقاري في كافة مدن ومناطق الإمارة».
وأضاف المنصوري أن العديد من المشاريع العقارية والسياحية انطلقت في هاتين المنطقتين، ما جعل هذه المناطق جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، ونحن في إدارة التسجيل العقاري نعمل على تطبيق المعايير والقوانين التي تعزز النمو الاقتصادي وتدعم ازدهار القطاع العقاري.
وبلغ عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى 577 معاملة، توزعت على 41 منطقة مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 464.9 مليون درهم.
وشكلت قيمة التداولات الإجمالية في فروع المنطقة الوسطى الأربعة نحو 4.7% من إجمالي قيمة التداول في الإمارة، وبلغ إجمالي قيمة التداولات النقدية في المنطقة الوسطى 810.3 مليون درهم، تلتها خورفكان بـ262.4 مليون درهم، وكلباء بـ234.6 مليون درهم، ودبا الحصن بـ15.5 مليون درهم.