125 مليون درهم قيمة بيع فيلا في "جميرا باي"
تم بيع فيلا قيد الإنشاء في "سي ميرور" بجزيرة "جميرا باي" في دبي بمبلغ قياسي بلغ 125 مليون درهم إماراتي وقالت الشركة التي باعت الفيلا، "بينت هاوس""Penthouse.ae"، أن هذه أغلى عملية بيع لفيلا قيد الإنشاء في هذا العام.
وتم شراء الفيلا المكونة من خمس غرف نوم ومساحتها 15000 قدم مربع، والتي من المقرر تسليمها في أوائل عام 2026، من قبل أحد الأثرياء الأوروبيين ليستخدمها كسكن عائلي ومكتب منزلي. وتمثل هذه الصفقة أول استثمار للمشتري في دولة الإمارات .
"توكد هذه الصفقة القياسية على مكانة دبي الراسخة كرائد عالمي في مجال العقارات الفاخرة. إن الرؤية الاستراتيجية للإمارة، إلى جانب بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وعروض أسلوب الحياة التي لا مثيل لها، تواصل جذب المستثمرين ذوي الرؤية البعيدة من جميع أنحاء العالم".
وقال ماركوس أندرسون، مدير المبيعات في"بينت هاوس" Penthouse.ae: "نحن فخورون بإدارة هذه الصفقة التاريخية وإرساء معيار جديد لمبيعات العقارات على المخطط. إن معرفتنا الوطيدة بمشهد العقارات في دبي والتزامنا بتقديم خدمة مخصصة تضمن استفادة العملاء من أكثر فرص الاستثمار المربحة المتاحة".
يضم حي "سي ميرور" 18 منزلاً فريداً من نوعه، وتم تصميم الفيلات من قبل مهندسين معماريين عالميين "جاكوبسن أركيتيتورا" و "ستوديو إم كيه 27" ، وهما شركتا تصميم برازيليتين حائزتان على العديد من جوائز التصميم المحلية والعالمية، وتم تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية من قبل "باتريشيا أوركويولا"، وهي مصممة مقيمة في ميلانو، تعرض أعمالها في متاحف عالمية رائدة. تم تجهيز العقارات بمساحات داخلية وخارجية واسعة، بالإضافة إلى مرافق عالمية المستوى من منتجع بولغاري المجاور ومارينا ونادي اليخوت.
وقال "أنطونيو كافيجليا"، الوكيل المسؤول عن البيع، إن فهم الاحتياجات المحددة للعميل كان هو الأساس لتأمين صفقة البيع التاريخية.
وقال: "في البداية، كان المشتري يرغب في شراء شقة، لذلك عرضنا عليه ثلاثة عقارات قبل أن نحدد ونوصي بفيلا سي ميرور باعتبارها الخيار الأمثل، حيث يوجد بها المساحة والفعّاليّة الأمثل والموقع المرموق الذي رغب فيه. بالنسبة له، لقد ارتقى التصميم الفريد والمرافق الموجودة داخل سي ميرور بالعقار وكانت تلك فرصة فريدة له للحصول على مسكن فريد من نوعه في دبي".