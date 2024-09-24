125 مليون درهم قيمة بيع فيلا في "جميرا باي"

يضم حي "سي ميرور" 18 منزلاً فريداً من نوعه، وتم تصميم الفيلات من قبل مهندسين معماريين عالميين "جاكوبسن أركيتيتورا" و "ستوديو إم كيه 27" ، وهما شركتا تصميم برازيليتين حائزتان على العديد من جوائز التصميم المحلية والعالمية، وتم تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية من قبل "باتريشيا أوركويولا"، وهي مصممة مقيمة في ميلانو، تعرض أعمالها في متاحف عالمية رائدة. تم تجهيز العقارات بمساحات داخلية وخارجية واسعة، بالإضافة إلى مرافق عالمية المستوى من منتجع بولغاري المجاور ومارينا ونادي اليخوت.