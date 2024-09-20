1.2 مليار درهم قيمة مشاريع "كاسكو"الجديدة بدبي
أعلنت شركة "كاسكو" للتطوير العقاري، الخميس، أنها ستستثمر 1.2 مليار درهم في ثلاثة مشاريع جديدة في الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من سوق العقارات المحلية المزدهرة.
وسوف يركز المطور، الذي سلم بالفعل مشاريع مثل برج ويفز، وكاسكو ريزيدنس، وبرج كاسكو، وواحة الخليج، بشكل خاص على منطقتي الخليج التجاري والجداف.
وقال مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة شركة كاسكو للتطوير العقاري: "ستتميز شركة كاسكو للتطوير العقاري في سوق دبي المزدهرة من خلال إعطاء الأولوية لرفاهية العملاء وتوفير تجربة معيشية ملهمة. وتتجاوز فلسفتها، التي يجسدها شعار "ألهم روحك"، الفخامة التقليدية، حيث تجمع بين التصميم والوظائف والأجواء الملهمة".
وواصل سوق العقارات في دبي تألقه على مستوى العالم، مع بقاء ثقة المشترين غير مسبوقة، مما جذب مطورين جدد. وقد دفع عدد المعاملات الإجمالية في دبي إجمالي الوحدات المباعة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 إلى 104.250 وحدة، أي أقل بنحو 14 ألف وحدة فقط من إجمالي المعاملات المسجلة في عام 2023.
"نخطط لإنشاء مساحات تلهم وترفع من مستوى أنماط الحياة. لا يتعلق الأمر بالفخامة فحسب، بل يتعلق أيضًا بإنشاء منازل حيث يتماشى التصميم والطاقة والجودة لتقديم تجربة معيشية فريدة من نوعها. نحن نجلب قيم الاحتراف والموثوقية والجودة المتميزة إلى مشاريعنا العقارية الجديدة." قال عيسى عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة كاسكو للتطوير.
مع رؤية لتطوير وبيع مليون قدم مربع من المشاريع السكنية بحلول عام 2025، تخطط الشركة لتقديم المزيد من المفاهيم العقارية المستقبلية، ودمج اتجاهات التصميم والتكنولوجيا الحديثة لوضع معايير جديدة للصناعة.