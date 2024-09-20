1.2 مليار درهم قيمة مشاريع "كاسكو"الجديدة بدبي

وواصل سوق العقارات في دبي تألقه على مستوى العالم، مع بقاء ثقة المشترين غير مسبوقة، مما جذب مطورين جدد. وقد دفع عدد المعاملات الإجمالية في دبي إجمالي الوحدات المباعة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 إلى 104.250 وحدة، أي أقل بنحو 14 ألف وحدة فقط من إجمالي المعاملات المسجلة في عام 2023.