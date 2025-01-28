11 مشروعاً جديداً في الإمارات لـ"بريستيج ون" في 2025

وأضاف: "إن قوة الأداء في عام 2024، مع تحقيق إيرادات قياسية وأقوى خط أنابيب للتطوير في تاريخنا، كانت بمثابة شهادة على العمل الجاد والمرونة التي يتمتع بها فريقنا. ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد في العام المقبل".