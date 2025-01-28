11 مشروعاً جديداً في الإمارات لـ"بريستيج ون" في 2025
من المتوقع أن تضاعف شركة "بريستيج ون" للتطوير العقاري، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، محفظتها الاستثمارية تقريبًا في عام 2025 مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً في الإمارات.
وسيشمل هذا الخط الموسع سلسلة من المشاريع السكنية في نخلة جميرا، وخليج الأعمال، ودائرة قرية جميرا، وجزر دبي. ولاستيعاب هذه المشاريع، ستنفذ الشركة حملة توظيف، وتوظيف موظفي المبيعات والتسويق وعلاقات العملاء داخل الشركة، لدعم نموها.
كما يخطط المطور أيضًا للتوسع في مناطق جديدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وغرب إفريقيا هذا العام.
وكشفت الشركة أيضاً أن عام 2025 سيشهد استكمال وتسليم مشروعين، فيستا في مدينة دبي الرياضية وذا ريزيدنس في قرية جميرا الدائرية. وقد طورت الشركة بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين قدم مربع من المساحات في مختلف أنحاء دبي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 لتطوير وتحسين المساحات الحضرية.
وقال أجمل سيفي، الرئيس التنفيذي لشركة برستيج ون للتطوير العقاري: "أنا واثق من أن عام 2025 سيكون عامًا من النمو المستمر، حيث نطلق مشاريع جديدة ونسلم اثنين من مشاريعنا الرائدة في دبي. نحن نعمل على توسيع محفظتنا وفريقنا وعملياتنا الإقليمية والدولية ونظل ملتزمين بشدة بتعزيز وإضافة قيمة استراتيجية للمجتمعات".
وأكدت بسمة البدر، المديرة التنفيذية لشركة برستيج ون للتطوير العقاري، هذا الرأي قائلة: "يعكس كل مشروع نقدمه في السوق التزامنا بوضع معايير جديدة في مجال العقارات".
وأضاف: "إن قوة الأداء في عام 2024، مع تحقيق إيرادات قياسية وأقوى خط أنابيب للتطوير في تاريخنا، كانت بمثابة شهادة على العمل الجاد والمرونة التي يتمتع بها فريقنا. ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد في العام المقبل".
وتأتي خطط التوسع في أعقاب عام قياسي بالنسبة للمطور، حيث أطلق أكثر من 1500 وحدة تجارية وسكنية في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك مشاريع متميزة في نخلة جميرا وجزر دبي ومدينة محمد بن راشد (مدينة إم بي آر).
وفي عام 2024، بدأت الشركة أيضًا في تشييد أربعة مشاريع جديدة ووقعت اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لدعم نموها الاستراتيجي. واحتفلت مؤخرًا بهذه الإنجازات في حفل حضره عدد من النجوم في فندق جميرا بيتش.
بحلول نهاية عام 2025، سيكون لدى المطور ما مجموعه 25 مشروعًا سكنيًا وتجاريًا (مكتملًا وتحت التطوير) في المناطق المرغوبة.