100 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي لتلبية الطلب المتزايد

وأضاف: "شهد سوق العقارات في دبي تطوراً ملحوظاً، حيث تم تسجيل حوالي 23,661 معاملة في عام 2019، بينما تم بيع أكثر من 32,700 وحدة في الربع الثالث من عام 2024 وحده. في هذا العام، بلغ متوسط المعاملات ربع السنوية 27,000 وحدة، مقارنة بـ 16,200 وحدة في المتوسط في عام 2023.