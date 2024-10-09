100 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي لتلبية الطلب المتزايد
من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في دبي إضافة أكثر من 100 ألف شقة وفيلا جديدة خلال الـ 15 شهراً المقبلة، مما سيساهم في تخفيف الضغط على أسعار العقارات والإيجارات في الإمارة.
وفقاً لتقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع "ريدين" نُشر يوم أمس الثلاثاء، تم تسليم 21,300 وحدة سكنية حتى سبتمبر 2024، ومن المتوقع الانتهاء من بناء 110,000 وحدة إضافية بحلول نهاية عام 2025.
وذكر التقرير أن هناك 25 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً، كما يُتوقع تسليم 75,940 وحدة جديدة في مناطق مختلفة من دبي بحلول 2025.
أظهرت البيانات أن سوق العقارات في دبي يحتاج إلى هذا العرض الكبير لتلبية الطلب المتزايد من قبل المشترين والمستأجرين، في ظل النمو السكاني المستمر وتدفق المهنيين والمستثمرين. هذا الطلب المتزايد أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار والإيجارات. ومن شأن هذا العرض القوي الجديد أن يحقق الاستقرار في الأسعار ويخفض معدل الإيجارات في الإمارة.
وقال "سوابنیل بيلاي"، مدير الأبحاث العقارية في بنك الإمارات دبي الوطني، أن شهر سبتمبر كان شهراً حافلاً بالمعاملات العقارية، حيث تم بيع أكثر من 16,800 وحدة سكنية، محققاً رقماً قياسياً جديداً. وأضاف أن إجمالي المعاملات العقارية التي تمت في دبي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 تجاوز 121,100 وحدة، بزيادة بنسبة31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: "شهد سوق العقارات في دبي تطوراً ملحوظاً، حيث تم تسجيل حوالي 23,661 معاملة في عام 2019، بينما تم بيع أكثر من 32,700 وحدة في الربع الثالث من عام 2024 وحده. في هذا العام، بلغ متوسط المعاملات ربع السنوية 27,000 وحدة، مقارنة بـ 16,200 وحدة في المتوسط في عام 2023.
وقال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة "سبرينغ فيلد العقارية" إن دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عقارية عالمية.
وأضاف: "كان هذا الربع واحداً من أكثر الفترات نشاطاً التي شهدناها خلال العام الماضي، حيث حققنا نمواً ملحوظاً في كل من قيمة وحجم المعاملات على أساس سنوي. لا يزال قطاع العقارات قيد الإنشاء يقود السوق، مع إقبال المستثمرين على تأمين أصول مستقبلية توفر قيمة مستدامة على المدى الطويل."
وتابع سيد: "تستمر العقارات الفاخرة في جذب الأفراد الأثرياء ، حيث تحظى المناطق السكنية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز استيت باهتمام دولي واسع. ولا يقتصر الأمر على الاستثمار في العقارات فقط، بل يتعلق أيضاً بأسلوب الحياة. حيث يختار المشترون دبي بسبب المرافق العالمية، ومستويات الأمان العالية، والموقع الاستراتيجي المميز."
نمو حصة سوق العقارات قيد الإنشاء
ارتفعت حصة العقارات قيد الإنشاء في دبي لتشكل 72% من إجمالي الطلب في سبتمبر، متجاوزة الطلب على المشاريع المكتملة. وقد ارتفعت الحصة من 62% في يناير، حيث تم بيع أكثر من 12,100 وحدة قيد الإنشاء في سبتمبر، محققة رقماً قياسياً جديداً في دبي.
وفي الوقت نفسه، ظل الطلب على الوحدات المكتملة والمجهزة مستقراً طوال العام. بمتوسط شهري بلغ 4,400 وحدة جاهزة تم بيعها في دبي، وازداد هذا الرقم بشكل طفيف ليصل إلى 4,700 وحدة في سبتمبر.
بلغت مبيعات العقارات في سبتمبر 38.12 مليار درهم، مقارنةً بـ 37.32 مليار درهم في أغسطس، وبلغ إجمالي قيمة الوحدات المباعة في دبي حتى الآن 303.45 مليار درهم، بزيادة نسبتها 22% على أساس سنوي.
وفي الربع الثالث، تم إطلاق 25.300 وحدة إضافية في جميع أنحاء دبي. ومع المجموعة الجديدة من الوحدات، ارتفع إجمالي العرض المقدم في جميع أنحاء دبي إلى 106.700 وحدة مقارنة بـ 76.000 وحدة جديدة تم إطلاقها بين يناير وسبتمبر في عام 2023. وقال "سوابنيل بيلاي" في تقريره: "إذا استمر إطلاق المشاريع الجديدة بهذا المعدل، فقد تشهد المدينة إطلاق 135,000 وحدة جديدة بحلول نهاية العام".
وأضاف سيد: "إن سوق العقارات في دبي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو مستدام، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية والطلب المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية. وتكمن جاذبية السوق في بيئتها الملائمة للأعمال وخطتها التطويرية المتينة، مما يجعلها الخيار المفضل للمستثمرين العالميين. وتظل التوقعات إيجابية مع اقترابنا من الربع الأخير من عام 2024".