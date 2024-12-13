10 مليارات درهم مبيعات "داماك"في 10 ساعات

أعلنت شركة داماك العقارية، اليوم الخميس، عن بيع عقارات بقيمة تزيد عن 10 مليارات درهم في أقل من 10 ساعات، مما يُنهي عام 2024 بنجاح كبير ويعزز الثقة لدى المستثمرين حول مستقبل السوق للعام المقبل.