10 مليارات درهم مبيعات "داماك"في 10 ساعات
أعلنت شركة داماك العقارية، اليوم الخميس، عن بيع عقارات بقيمة تزيد عن 10 مليارات درهم في أقل من 10 ساعات، مما يُنهي عام 2024 بنجاح كبير ويعزز الثقة لدى المستثمرين حول مستقبل السوق للعام المقبل.
وباعت الشركة المطورة 3100 وحدة من مشروع جزر داماك الذي تم إطلاقه الشهر الماضي. ويقع المشروع في "دبي لاند"، وهو سادس مشروع رئيسي للشركة المطورة. ويتألف المشروع من ست مجموعات هي جزر المالديف وبورا بورا وسيشل وهاواي وبالي وفيجي.
وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: "يعكس هذا الإنجاز غير المسبوق في المبيعات ثقة السوق في دبي. ونحن نواصل التزامنا بتقديم مشاريع استثنائية تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا".
وبفضل الطلب غير المسبوق من الأفراد ذوي الثروات العالية والمستخدمين النهائيين، تمكن المطورون الكبار من بيع عقاراتهم خلال ساعات، في حين باع المطورون الجدد والأصغر وحداتهم خلال أيام وأسابيع، مما يعكس الثقة القوية في سوق العقارات في الإمارة.
لا يزال سوق العقارات السكنية في دبي يقدم أسعاراً أرخص بكثير من نظرائه العالميين مثل لندن ونيويورك وهونج كونج وغيرها.
وبالنظر إلى عام 2025، فمن المتوقع أن يواصل السوق مساره التصاعدي، مدفوعاً بتطوير البنية التحتية والتركيز على الاستدامة.
من المتوقع أن يسجل سوق العقارات في دبي مرونة ونمواً في عام 2024، مع زيادة ملحوظة في معاملات العقارات الفاخرة.