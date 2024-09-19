10 مليارات درهم الاستثمار في مشروع "سكاي هيلز 2"

قال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة "إتش آر إي" للتطوير العقاري: "يمثل إطلاق "سكاي هيلز 2" إنجازاً آخر في رحلتنا نحو تحويل طريقة عيش الناس وتفاعلهم داخل المجتمعات. ومع استمرار قرية جميرا الدائرية في النمو كمنطقة مرغوبة في دبي، نحن على ثقة من أن "سكاي هيلز 2 "سيكون خياراً بارزاً للمستثمرين والمقيمين على حد سواء. لقد دفعنا التزامنا بالتميز والابتكار إلى تقديم مشاريع عقارية متميزة لا تعمل على تعزيز الأحياء فحسب، بل تضع أيضاً معايير جديدة في الصناعة. وبالنظر إلى المستقبل، نحن متحمسون للفرص المتاحة لتوسيع محفظتنا بشكل أكبر، مع الإعلان عن مشروع "سكاي هيلز 3" قريباً. يظل فريقنا المتفاني يركز على تحقيق أهدافنا، وتبني الممارسات المستدامة، وخلق قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة لدينا للمساهمة بشكل أكبر في نمو وازدهار الأسواق التي نخدمها".