10 مليارات درهم الاستثمار في مشروع "سكاي هيلز 2"
أعلنت شركة "إتش آر إي" للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد "سكاي هيلز 2" مع التزامها باستثمار 10 مليارات درهم إماراتي في السنوات الثلاث المقبلة.
ويقع المشروع في قلب قرية جميرا الدائرية، ويهدف إلى إعادة تعريف الحياة المجتمعية من خلال مزيج مبتكر من المساحات التجارية والسكنية، ويشمل 509 شقق فاخرة و17 منفذاً للبيع بالتجزئة. ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2026.
ويضم مشروع "سكاي هيلز 2" وحدات سكنية تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، بأسعار تبدأ من 680 ألف درهم. وهو مصمم لجذب مجموعة متنوعة من العملاء الذين يبحثون عن معيشة راقية في موقع استراتيجي. ويتطلع المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الأحياء السكنية الحديثة المتكاملة في قرية جميرا الدائرية، أحد أسرع الأحياء نمواً في دبي.
قال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة "إتش آر إي" للتطوير العقاري: "يمثل إطلاق "سكاي هيلز 2" إنجازاً آخر في رحلتنا نحو تحويل طريقة عيش الناس وتفاعلهم داخل المجتمعات. ومع استمرار قرية جميرا الدائرية في النمو كمنطقة مرغوبة في دبي، نحن على ثقة من أن "سكاي هيلز 2 "سيكون خياراً بارزاً للمستثمرين والمقيمين على حد سواء. لقد دفعنا التزامنا بالتميز والابتكار إلى تقديم مشاريع عقارية متميزة لا تعمل على تعزيز الأحياء فحسب، بل تضع أيضاً معايير جديدة في الصناعة. وبالنظر إلى المستقبل، نحن متحمسون للفرص المتاحة لتوسيع محفظتنا بشكل أكبر، مع الإعلان عن مشروع "سكاي هيلز 3" قريباً. يظل فريقنا المتفاني يركز على تحقيق أهدافنا، وتبني الممارسات المستدامة، وخلق قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة لدينا للمساهمة بشكل أكبر في نمو وازدهار الأسواق التي نخدمها".
وشهدت قرية جميرا الدائرية ارتفاعاً ملحوظاً في معاملات العقارات، حيث تم تسجيل أكثر من 10,828 صفقة بقيمة 12.8 مليار درهم في عام 2024. ويعكس هذا الاتجاه التصاعدي بروز قرية جميرا الدائرية كمنطقة رئيسية في المشهد العقاري في دبي، متجاوزة بذلك المناطق العريقة مثل الخليج التجاري ودبي مارينا. ويتمتع مشروع "سكاي هيلز 2" بموقع استراتيجي يتيح له الاستفادة من هذا النمو، مما يتيح للمستثمرين فرصة أن يكونوا جزءاً من مجتمع قرية جميرا الدائرية الواسع.
يقدم مشروع "سكاي هيلز 2" شققاً مفروشة بالكامل ومجهزة بمجموعة شاملة من وسائل الراحة التي تهدف إلى تعزيز نمط حياة سكانه وإضافة قيمة إلى المجتمع. تشمل الميزات الرئيسية للمشروع مناطق ذات مناظر طبيعية ومناطق مائية وصالة ألعاب رياضية خارجية ومركز للياقة البدنية على أحدث طراز، بالإضافة إلى ملاعب كرة سلة وتنس ومسبح وساونا ومنطقة لعب للأطفال ومساحات جلوس هادئة.
تم تصميم كل وحدة في مشروع "سكاي هيلز 2" بعناية فائقة، مع تشطيبات من الدرجة الأولى وتطبيق تقنيات حديثة. تشمل التجهيزات الصحية من"نوبيلي" (Nobili) و"غروهي" (Grohe) و"جيبيريت" (Geberit)، وأجهزة المطبخ المتميزة من "بوش" (Bosch) و"تيكا" (Teka) و"إليتشي" (Elleci). كما يتميز المشروع بأتمتة المنزل الذكي بتقنية "اتش دي ال" (HDL)، وتكييف الهواء من "كارير" (Carrier)، والديكورات الداخلية الأنيقة التي تضم بلاط البورسلين المصقول وأسطح الكوارتز.
قال سامي ديابي، المدير التنفيذي لشركة "إتش آر إي" للتطوير العقاري: "تلتزم "إتش آر إي" بتقديم تصاميم معمارية مبتكرة تفوق التوقعات وتخلق هياكل جذابة بصرياً. يتم التخطيط لكل التفاصيل، من مفاهيم التصميم إلى اختيار المواد، وتنفيذها بدقة. مع وجود أساس قوي في المقاولات والبناء، تدرك "إتش آر إي" الأهمية الحاسمة للالتزام بالمبادئ التوجيهية الصارمة والحفاظ على أعلى معايير مراقبة الجودة. تضمن أنظمتنا وعملياتنا الراسخة أن كل مشروع يلبي دائماً معايير الصناعة أو يتجاوزها."
وتأسست شركة "إتش آر إي" للتطوير العقاري في عام 2003، وتطورت من شركة إنشاءات إلى شركة مهمة في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة. مع أكثر من 200 مشروع تم تسليمها بنجاح في جميع أنحاء المنطقة، تتضمن مشاريع إتش آر إي المتنامية مشاريع مرموقة مثل "ليف ريزيدينسز" (Liv Residences)، وفندق ""كمبينسكي"، و"لولو مول"، و"ذا جايت تاور" (The Gate Tower) و"الزاهية لتطوير العقارات".