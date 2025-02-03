10 ملايين دولار مبيعات العقارات الفاخرة في دبي

وظلت نخلة جميرا مركزاً لمبيعات العقارات الفاخرة في دبي، حيث سجلت 127 صفقة - 29% من إجمالي الحجم - بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في عام 2024، وهو ما يعادل ما يقرب من 2.3 مليار دولار من مبيعات العقارات وتمثل 32.5% من مبيعات دبي التي تزيد عن 10 ملايين دولار من حيث القيمة الإجمالية.