10 ملايين دولار مبيعات العقارات الفاخرة في دبي
من المتوقع أن يستقر سوق المساكن الفاخرة في دبي في عام 2024، لكنه حقق رقماً قياسياً جديداً لمبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.
وسجلت دبي 435 عملية بيع تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار، متجاوزة 434 معاملة مسجلة خلال عام 2023، بحسب أحدث تحليل من شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك".
وفي الربع الرابع وحده، تم توقيع 153 صفقة، ممّا يجعله أعلى رقم ربع سنوي مسجل على الإطلاق بالنسبة لقطاع العقارات الفاخرة.
وقال "فيصل دوراني"، الشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال في "نايت فرانك"، إنه رغم الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، فإن جاذبية دبي كمركز للثروة الدولية تواصل النمو، حيث يكافح المطورون لمواكبة وتيرة الطلب على المساكن الفاخرة للغاية.
وذكر: "الجاذبية المغناطيسية للمدينة تنعكس أيضاً في حقيقة أن عدد سكان دبي تجاوز 3.8 مليون نسمة، بزيادة قدرها حوالي 170 ألف نسمة، أو بنسبة 4.6% خلال عام 2024 وحده، وهو ما يواصل خلق طلب جديد على السكن في جميع نقاط السعر".
وأضاف "دوراني" أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 19.1% العام الماضي. وظل اهتمام الأثرياء العالميين منصباً على الفلل، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 20.2% العام الماضي، ممّا يعكس ارتفاعاً بنسبة 99.8% عن مستويات الربع الأول من عام 2020.
نخلة جميرا تتصدر مجدداً
وظلت نخلة جميرا مركزاً لمبيعات العقارات الفاخرة في دبي، حيث سجلت 127 صفقة - 29% من إجمالي الحجم - بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في عام 2024، وهو ما يعادل ما يقرب من 2.3 مليار دولار من مبيعات العقارات وتمثل 32.5% من مبيعات دبي التي تزيد عن 10 ملايين دولار من حيث القيمة الإجمالية.
واحتلت نخلة جبل علي، التي تكتسب زخماً سريعاً، المركز الثاني من حيث حجم الصفقات بواقع 36 صفقة.
ومن حيث القيمة، جاءت تلال الإمارات في المرتبة الثانية، بمعاملات بلغت قيمتها 514.5 مليون دولار، تلتها جزيرة جميرا باي، ومنطقة دستركت ون، ودبي هيلز استيت، حيث ساهمت بنسبة 6.7%، و6.6%، و6.2% من سوق العقارات الفاخرة على التوالي.
وشكلت الفيلات ما نسبته 68.5% من إجمالي الصفقات الفاخرة.
وقال "بيتري مانيلا"، الشريك ورئيس قسم العقارات السكنية الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة لدى "نايت فرانك": "برزت دبي باعتبارها السوق الرائدة عالمياً في مبيعات المساكن الفاخرة، وهو وضع يحسد عليه نظراً لصغر سن السوق نسبياً. ويتزامن وصول المدينة إلى سوق المساكن الفاخرة مع تدفق السكان الأثرياء الذين ينتقلون إلى الإمارة مع عائلاتهم وشركاتهم".
وذكر التقرير أن 52% من جميع مبيعات السلع الفاخرة في عام 2024 حدثت في السوق الأولية (العقارات قيد الانشاء)، مع استحواذ أكبر ثلاثة مطورين - "أمنيات" و"نخيل" و"إعمار العقارية" - على ما يصل إلى 46% من هذه المعاملات.
وأضاف "مانيلا": "شهد سوق العقارات في دبي التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي نمواً غير عادي في المبيعات رغم الانخفاض المطول في توافر المنازل الفاخرة. ومنذ منتصف عام 2023، انخفض المعروض من العقارات الفاخرة بشكل مطرد حيث كافح المطورون لتلبية الطلب المتزايد من كل من النخبة في دبي والأثرياء العالميين".