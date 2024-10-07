وسطاء دبي يرفعون عمولاتهم على العقارات ذات الإيجارات المنخفضة

وفي شرحها لهذا السيناريو، قالت ماريا: "إن المستأجر الذي يستأجر شقة بمبلغ 70 ألف درهم يدفع عادة عمولة قدرها 3500 درهم، ولكن مع تطبيق الحد الأدنى الجديد، سيدفع المستأجر كامل العمولة البالغة 5000 درهم، مما يؤدي إلى بلوغ قيمة العمولة فعلياً إلى نحو 7.14%. ويوضح هذا التغيير كيف يواجه المستأجرون في الفئة المنخفضة التكلفة عمولات متزايدة، في حين يستمر المستأجرون في فئة العقارات الفاخرة في الاستفادة من حد العمولة التقليدي. ونتيجة لذلك، من الضروري أن يظل المستأجرون على اطلاع دائم بهذه الاختلافات، لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإيجار الإجمالية".