"نيمار" يقتني شقة فاخرة في دبي بـ200 مليون درهم
تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للعقارات الفاخرة، جاذبة إليها مشاهير عالميين بارزين، مثل نجم كرة القدم البرازيلي "نيمار جونيور"، الذي انضم مؤخراً إلى قائمة مُلَّاك العقارات الفاخرة في الإمارة، بشرائه شقة بنتهاوس فاخرة بقيمة 200 مليون درهم في "بوجاتي ريزيدنسز" من "بن غاطي"، التي تُعد أول وأكبر مشروع سكني في العالم يحمل علامة "بوجاتي" التجارية.
يُلبّي مشروع "بوجاتي ريزيدنسز" من "بن غاطي" احتياجات نخبة مختارة من أصحاب الثروات، مصمَّماً خصيصاً لتوفير تجربة سكنية فائقة الفخامة. ومنذ إطلاقه، سجل المشروع أسعاراً قياسية، مرسخاً مكانته كأحد أغلى العقارات في دبي. كما حقق المشروع أعلى معدل للقدم المربعة في منطقة الخليج التجاري بدبي، حيث بلغ 9674 درهماً إماراتياً في صفقة عُقدت في نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
يندرج شراء "نيمار جونيور" ضمن مجموعة "سكاي مانشن" (Sky Mansion) الفاخرة في المشروع، والتي تتيح لمُلاكها الاستمتاع بمزايا حصرية، مثل مصعد خاص للسيارات قادر على نقلها مباشرة إلى البنتهاوس. كما يضم البنتهاوس حوض سباحة خاص بإطلالات بانورامية خلابة على أفق دبي.
يعتبر مشروع "بوجاتي ريزيدنسز" من أرقى وأشهر المشاريع السكنية في دبي، ويتميز بكونه أول مشروع في منطقة الخليج التجاري يضم شاطئاً خاصاً مستوحى من روعة الريفييرا الفرنسية. ولا يقتصر تميُّز هذا المشروع السكني الفخم على الشاطئ فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من المرافق الاستثنائية. تم تصميم المشروع بهيكل معقد يتيح لكل طابق أن يتخذ شكلاً فريداً، مما يضفي على كل وحدة سكنية طابعاً خاصاً مميَّزاً. ويضمُّ المشروع 182 مسكناً، كل واحد منها فريد من نوعه، وهو مفهوم معماري نادر يجسد الطبيعة الحصرية للمشروع.
يؤكد إقبال المشاهير العالميين والأفراد ذوي الثروات الطائلة على امتلاك مساكن في "بوجاتي ريزيدنسز" مكانة هذا المشروع كواحد من أرقى المشاريع السكنية في العالم، والذي يعيد تعريف مفهوم الفخامة في عالم العقارات.