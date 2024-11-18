"نيمار" يقتني شقة فاخرة في دبي بـ200 مليون درهم

يعتبر مشروع "بوجاتي ريزيدنسز" من أرقى وأشهر المشاريع السكنية في دبي، ويتميز بكونه أول مشروع في منطقة الخليج التجاري يضم شاطئاً خاصاً مستوحى من روعة الريفييرا الفرنسية. ولا يقتصر تميُّز هذا المشروع السكني الفخم على الشاطئ فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من المرافق الاستثنائية. تم تصميم المشروع بهيكل معقد يتيح لكل طابق أن يتخذ شكلاً فريداً، مما يضفي على كل وحدة سكنية طابعاً خاصاً مميَّزاً. ويضمُّ المشروع 182 مسكناً، كل واحد منها فريد من نوعه، وهو مفهوم معماري نادر يجسد الطبيعة الحصرية للمشروع.