نمو ملحوظ في أسعار العقارات بأسعار معقولة في أبوظبي
كشف تقرير يوم الخميس أن العديد من المناطق في أبوظبي ضمن القطاع ذات الاسعار المعقولة قد شهدت زيادات تتراوح بين 2% و 20% العام الفائت.
وبحسب بيانات موقع بيوت، البوابة العقارية الرائدة، فقد شهدت منطقة الغدير أكبر نمو في الأسعار بنسبة 19.8%، ما يشير إلى التطور السريع والشعبية المتزايدة. وكانت منطقة بني ياس هي المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في الأسعار (-1.92%)، وهو ما قد يوفر فرصاً استثمارية في المستقبل.
وكان شاطئ الراحة هو الموقع الأكثر بحثاً لشراء الشقق الفاخرة. ومن المناطق الأخرى التي استحوذت على اهتمام المستثمرين عندما يتعلق الأمر بالشقق الراقية جزيرة ياس وجزيرة السعديات. وسجلت أسعار بيع الشقق الفاخرة في المناطق ذات الشعبية العالية زيادات في الأسعار تتراوح بين 5% و32%. وسجلت أبرز الزيادات في جزيرة السعديات، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 32.4%.
وقد برزت منطقة الريف باعتبارها المجتمع الأكثر شعبية لشراء الفلل بأسعار معقولة في أبوظبي. وتشمل المناطق المفضلة الأخرى مدينة خليفة ومدينة بوابة أبوظبي. وارتفع متوسط سعر القدم المربع للفلل بأسعار معقولة بنسبة تتراوح بين 6 و18 في المائة، حيث سجلت منطقة الغدير ارتفاعات بنسبة 17.4 في المائة في أسعار العقارات. ومع ذلك، شهدت مدينة خليفة ومدينة بوابة أبوظبي انخفاضات طفيفة تقل عن 2 في المائة.
كانت جزيرة ياس هي المفضلة بلا منازع لشراء الفلل الفاخرة خلال عام 2024، كما دخلت حدائق الراحة وجزيرة السعديات في قائمة المناطق ذات الشعبية العالية. ارتفعت أسعار مبيعات الفلل الفاخرة بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و23 في المائة، حيث سجلت جزيرة ياس أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 22.1 في المائة.
وقد حقق مشروع الريف أعلى متوسط عائد على الاستثمار بنسبة 8.64% للشقق ذات الأسعار المعقولة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين. ولا يتخلف مشروع الغدير كثيراً عن الركب، حيث حقق عائداً بنسبة 8.41% في فئة الشقق ذات الأسعار المعقولة.
ويميل المهتمون بشراء الشقق الفاخرة نحو جزيرة ياس، التي يبلغ عائد الاستثمار فيها 7.07%. كما يمثل شاطئ الراحة، الذي يبلغ عائد الاستثمار فيه 6.09%، خياراً جيداً لشراء الشقق الراقية.
وظل سوق العقارات غير الجاهزة في أبوظبي جذاباً، ويجذب المستثمرين ومشتري المنازل في القطاعات ذات الأسعار المعقولة والفاخرة.
وقال "حيدر علي خان"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوت" ورئيس مجموعة "دوبيزل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان عام 2024 عاماً لا يصدق لسوق العقارات في أبوظبي. في بيوت، شهدنا أكثر من 15.2 مليون زيارة لقوائم العقارات في أبوظبي، مما يدل على الطلب القوي الذي شهدته العاصمة على مدار العام. كما يعكس الاهتمام المتزايد بالعقارات الراقية تطور أبوظبي إلى مدينة عالمية توفر جودة حياة لا مثيل لها، في حين يضمن التوافر المتزايد للخيارات بأسعار معقولة بقاء المدينة شاملة وسهلة الوصول. بينما نتطلع إلى عام 2025، يبدو أن كل من سوقي العقارات الجاهزة وغير الجاهزة مهيأة لعام مثير. مع العديد من المشاريع الجديدة في طور التنفيذ في مجتمعات الجزر وعدد كبير من عمليات التسليم من أواخر عام 2024 إلى العام الجديد، فإن أبوظبي في وضع جيد لتعزيز سمعتها كوجهة رئيسية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء ".