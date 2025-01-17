نمو ملحوظ في أسعار العقارات بأسعار معقولة في أبوظبي

وقال "حيدر علي خان"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوت" ورئيس مجموعة "دوبيزل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان عام 2024 عاماً لا يصدق لسوق العقارات في أبوظبي. في بيوت، شهدنا أكثر من 15.2 مليون زيارة لقوائم العقارات في أبوظبي، مما يدل على الطلب القوي الذي شهدته العاصمة على مدار العام. كما يعكس الاهتمام المتزايد بالعقارات الراقية تطور أبوظبي إلى مدينة عالمية توفر جودة حياة لا مثيل لها، في حين يضمن التوافر المتزايد للخيارات بأسعار معقولة بقاء المدينة شاملة وسهلة الوصول. بينما نتطلع إلى عام 2025، يبدو أن كل من سوقي العقارات الجاهزة وغير الجاهزة مهيأة لعام مثير. مع العديد من المشاريع الجديدة في طور التنفيذ في مجتمعات الجزر وعدد كبير من عمليات التسليم من أواخر عام 2024 إلى العام الجديد، فإن أبوظبي في وضع جيد لتعزيز سمعتها كوجهة رئيسية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء ".