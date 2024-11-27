"موناكو مانشونز": تجربة فاخرة على واجهة دبي البحرية
أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروع "موناكو مانشونز" ضمن مشروعها المتكامل "عزيزي فينيسيا".
ويقع مشروع "عزيزي فينيسيا" في منطقة دبي الجنوب، مركز النمو الجديد للإمارة، على ضفاف بحيرة صافية قابلة للسباحة، تُعدّ من أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم.
وتُشكل هذه المجموعة، التي تضمّ أكثر من مئة قصر بتصاميم فريدة، إضافة راقية لسوق العقارات الفاخرة في دبي، حيث تتوفر المساكن بثمانية أنماط معمارية مميزة.
تتراوح مساحات قطع الأراضي بين 10000 إلى 20000 قدم مربع، ويضم كل قصر من 6 إلى 8 غرف نوم، وهو متاح غير مفروش أو مفروش بالكامل، مع لمسات فاخرة مثل الثريات وألواح الجدران والسلالم المنحوتة. تتميز هذه المساكن المكونة من أربعة طوابق بواجهات خارجية تطل على الطريق والبحيرة، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وشرفات فسيحة، بالإضافة إلى حمامات سباحة مزدوجة، وتراس على السطح، وصالة سينما خاصة، وردهات فخمة، وبارات، ومركز للياقة البدنية، وسبا مع حمام تركي، ومطابخ متعددة.
وقال "مرويس عزيزي"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "عزيزي للتطوير العقاري": "يُعدّ إطلاق "موناكو مانشونز" حدثاً بارزاً في قطاع العقارات الفاخرة في دبي. فهذه القصور الحصرية، بتصاميمها الاستثنائية التي تُلبي تطلعات الراغبين في تجربة حياة مترفة على الواجهة البحرية، تجسّد التزامنا بتقديم مستوى لا يُضاهى من التطوير العقاري، وتوفير أنماط حياة راقية تُناسب نخبة مميزة. من هندستها المعمارية الأخّاذة ومساحاتها الرحبة، إلى باقة واسعة من وسائل الراحة الفاخرة، يُرسي مشروع "موناكو مانشونز" معياراً جديداً للتميز، ويمنح المستثمرين والمقيمين الكرام الخصوصية والرفاهية والتناغم مع الطبيعة في قلب دبي الجنوب."
سيضم مشروع "عزيزي فينيسيا" أكثر من 36,000 وحدة سكنية موزعة على أكثر من 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 قصور فاخرة. وتتولى شركة "عزيزي للتطوير العقاري" دور المطور الرئيسي للمشروع، حيث تتولى تشييد المباني والطرقات وكافة مرافق البنية التحتية.
يقع مشروع "عزيزي فينيسيا" حول بحيرة زرقاء صافية واسعة تحيط بشققه السكنية وفيلاته وقصوره، مما يوفر بيئة مثالية للاستجمام والتسوّق وممارسة الأعمال. تُحيط المياه الفيروزية المُحلاة بالشواطئ الرملية، ومسارات الدراجات ومسارات الركض الممتدة على طول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والرياضة، وممشى نابض بالحياة يزخر بمجموعة متنوعة من المطاعم والمتاجر الحرفية. وتتميز المنطقة بمساحات خضراء كثيفة ومرتبة بعناية، مما يخلق جواً هادئاً وجذاباً في جميع أنحائها.
ومن أهم المعالم التي سيتم تطويرها في "عزيزي فينيسيا" هي المنطقة الثقافية في دبي الجنوب، والتي ستضم باقة من المرافق الرائعة، بما في ذلك دار الأوبرا، والمسرح، وقاعة المعارض، وأكاديمية الفنون المسرحية. وقد صُمّم هذا المشروع ليعكس الحياة الثقافية الحية والمتنوعة في دبي، ومن المتوقع أن يستقطب المبدعين من شتى أنحاء العالم. ومن خلال مزج الفن والثقافة بانسجام تام، ستُصبح هذه المنطقة مركزاً إبداعياً حيوياً، يُثري حياة سكان دبي الجنوب وزوارها من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب المُلهمة.
وستُسهم مجموعة الأماكن الرائعة في دبي الجنوب في إثراء المشهد الفني للإمارة، وفي مقدّمتها دار أوبرا تتسع لـ 2500 مقعد، بتصميم مُبتكر ومستقبلي من إبداع المهندسة المعمارية زها حديد، ومُزودة بتقنيات صوتية وبصرية متطورة تضمن تجربة فنية استثنائية. كما يوفر المسرح الذي يتسع لـ 400 مقعد اجواء دافئة و مساحة متعدّدة الاستخدامات للعروض الدرامية والكوميدية، وورش العمل الفنية، والعروض الصغيرة. وتضيف قاعة عرض فسيحة تتسع لما يصل إلى 2000 شخص بُعداً جديداً لعروض المنطقة، حيث تهدف هذه المساحة المرنة إلى استضافة مجموعة متنوعة من المعارض المحلية والدولية، بدءاً من اللوحات والمنحوتات وصولاً إلى الفن الرقمي المتطور. وإدراكاً لأهمية رعاية المواهب الواعدة، ستضم المنطقة أيضاً أكاديمية مخصّصة للفنون المسرحية، ستؤدّي دوراً محورياً في صقل مهارات الجيل القادم من الفنانين المستعدين لإثراء المشهد الثقافي المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة.