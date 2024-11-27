"موناكو مانشونز": تجربة فاخرة على واجهة دبي البحرية

تتراوح مساحات قطع الأراضي بين 10000 إلى 20000 قدم مربع، ويضم كل قصر من 6 إلى 8 غرف نوم، وهو متاح غير مفروش أو مفروش بالكامل، مع لمسات فاخرة مثل الثريات وألواح الجدران والسلالم المنحوتة. تتميز هذه المساكن المكونة من أربعة طوابق بواجهات خارجية تطل على الطريق والبحيرة، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وشرفات فسيحة، بالإضافة إلى حمامات سباحة مزدوجة، وتراس على السطح، وصالة سينما خاصة، وردهات فخمة، وبارات، ومركز للياقة البدنية، وسبا مع حمام تركي، ومطابخ متعددة.