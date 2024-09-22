منطقة الوصل والتطور الكبير: فلل فاخرة ب7 مليارات درهم
تشهد منطقة الوصل تحولاً هائلاً، مع إقامة مشاريع بارزة تبلغ قيمتها مليارات الدراهم في المنطقة.
واكتسب مشروع تطوير جديد للأحياء السكنية الرئيسية في دبي شهرة واسعة باعتباره "فلل وسط مدينة دبي"، حيث يجذب المستثمرين بمجموعة استثنائية من الفلل والقصور الفاخرة للغاية بقيمة 7 مليارات درهم إماراتي والتي تعمل على تحويل المنطقة.
وتقدم للمستثمرين والمستخدمين النهائيين سلعة نادرة من المنازل الفاخرة بنظام التملك الحر في قلب المدينة. وتتمثل النقطة المحورية في مشروع "نورديك باي إف إيه إم" بقيمة مليار درهم إماراتي، والذي يضم مجموعة من 17 فيلا وقصراً تتراوح أسعارها بين 40 مليون درهم إماراتي و150 مليون درهم إماراتي.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "إن توفير الفلل ذات الملكية الحرة القريبة من وسط المدينة ومنطقة الأعمال المركزية وشاطئ جميرا يقتصر على منطقة الوصل. وفي حين تضم دبي أكثر من 10 آلاف فيلا فاخرة على الواجهة البحرية، فإن 140 فيلا فاخرة جديدة فقط متاحة في الوصل، مما يوفر إمكانية الوصول إلى قلب المدينة في غضون دقائق. ولا يسمح أي مكان آخر في المنطقة حاليًا بتملك الأجانب للفلل".
وأضاف أن "المرحلة الجديدة من التطوير استقطبت بالفعل اهتماماً استثمارياً كبيراً، وخاصة من المغتربين الأثرياء في دبي الذين يعرفون قيمة امتلاك أرض أو فيلا مستقلة في أحد المواقع الرئيسية في المدينة".
وتشتمل العقارات الجديدة في حي وصل على دور سينما خاصة، وسبا، وصالات رياضية، وحدائق داخلية وخارجية للترفيه والاسترخاء، وأبواب منزلقة آلية بدون إطار، وألواح زجاجية واسعة، وأسقف مرتفعة.
وأعلن "كارلتون هاموند"، المدير العام لشركة بي جي العقارية، عن فلل بي جي الوصل كمجموعة متميزة من المساكن الفاخرة التي تعيد تصور العمارة العربية التقليدية للعصر الحديث. تبدأ تكلفة الفلل من 55 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء من تشييدها في نوفمبر؛ وهناك فيلا أخرى متاحة حاليًا للتخصيص.
وأضاف هاموند: "لقد شهدت منطقة الوصل في دبي تحولاً ملحوظاً، حيث تطورت من حي سكني إماراتي في المقام الأول إلى مجتمع نابض بالحياة متعدد الاستخدامات يمزج بسلاسة بين الحياة الحضرية الحديثة والثقافة الإماراتية التقليدية. وقد اجتذب هذا الاندماج المتناغم المستخدمين النهائيين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما عزز سمعة الوصل كواحدة من أكثر المناطق المرغوبة في دبي".
وأضاف أن "الجاذبية الدائمة التي يتمتع بها مشروع الوصل تضمن عائدات إيجارية قوية وتقديراً مذهلاً لرأس المال، حيث ارتفعت قيمة الأرض بالفعل بأكثر من 400% منذ إطلاقه. وهذه الفلل ليست مجرد منازل، بل هي استثمار سليم في مستقبل دبي، وتوفر فرصة نادرة لامتلاك قطعة من النسيج الثقافي الغني للمدينة، والتي تندمج بسلاسة مع رفاهية الحياة الحضرية الحديثة".