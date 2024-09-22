منطقة الوصل والتطور الكبير: فلل فاخرة ب7 مليارات درهم

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "إن توفير الفلل ذات الملكية الحرة القريبة من وسط المدينة ومنطقة الأعمال المركزية وشاطئ جميرا يقتصر على منطقة الوصل. وفي حين تضم دبي أكثر من 10 آلاف فيلا فاخرة على الواجهة البحرية، فإن 140 فيلا فاخرة جديدة فقط متاحة في الوصل، مما يوفر إمكانية الوصول إلى قلب المدينة في غضون دقائق. ولا يسمح أي مكان آخر في المنطقة حاليًا بتملك الأجانب للفلل".