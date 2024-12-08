مناطق دبي الراقية تتوقع زيادة إيجارات كبيرة 2025
من المتوقع أن ترتفع الإيجارات في دبي ـ وإن بوتيرة معتدلة ـ بنحو 10% العام المقبل مع استمرار الطلب القوي بسبب تدفق السكان الجدد إلى الإمارات.
ويقول خبراء في قطاع العقارات إن المناطق الراقية قد تشهد زيادات كبيرة في الإيجارات بسبب العرض المحدود والطلب القوي من أصحاب الملايين. كما ستشهد المناطق الواقعة على أطراف الإمارة زيادات كبيرة حيث سينتقل السكان إلى تلك المناطق بسبب ارتفاع الأسعار في المواقع المركزية.
وكان ارتفاع عدد السكان العامل الرئيسي وراء ارتفاع إيجارات العقارات والأسعار في سنوات ما بعد الجائحة، إذ بلغ عدد سكان الإمارة 3.814 مليون نسمة في 10 ديسمبر مقارنة بـ 3.654 مليون نسمة في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 159.522 نسمة منذ بداية العام، وفقاً لمركز دبي للإحصاء.
وبسبب تدفق السكان الجدد، وصلت الإيجارات إلى مستويات مرتفعة. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تأجير شقة بنتهاوس بمبلغ قياسي بلغ 4.4 مليون درهم، بينما تم تأجير فيلا بمبلغ 15.5 مليون درهم سنويًا في أكتوبر.
اتجاه تصاعدي في العام المقبل.
وبما أنه من المتوقع أن يستمر تدفق المهنيين والأفراد ذوي الثروات العالية والأشخاص الباحثين عن فرص عمل في عام 2025، فإن الإيجارات في الإمارة ستحافظ على اتجاهها التصاعدي في العام المقبل.
وقال" روبرت سيموندز"، مدير التأجير في شركة بيترهومز، إن سوق الإيجار شهد زيادة متوسطة تتراوح بين 15 و20 في المائة في معظم المناطق في عام 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ من أعلى مستوياته في عامي 2022 و2023.
وقال سيموندز: "مع تطلعنا إلى عام 2025، نتوقع تباطؤ معدل النمو، مع ارتفاع متوقع بنحو 5-10 في المائة في الإيجارات في جميع أنحاء المدينة. وتعكس وتيرة التباطؤ زيادة العرض من تسليم العقارات الجديدة وتفضيل المستأجرين المتزايد لتأمين عقود إيجار طويلة الأجل بالأسعار الحالية".
وقال حيدر طعيمة، مدير ورئيس قسم أبحاث العقارات في فاليوسترات، إن عام 2024 سيشهد ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية للعقود الجديدة بنسبة 5% للفلل و16% للشقق. وأضاف: "من المرجح أن تشهد الأشهر الـ12 المقبلة استقرار إيجارات الفلل بينما تستمر إيجارات الشقق في الارتفاع بنسبة تصل إلى 10%".
ويتوقع "أندرو كومينجز"، رئيس وكالة العقارات السكنية في الشرق الأوسط لدى سافيلز، زيادة إجمالية في الإيجارات في دبي تتراوح بين 10 إلى 12 في المائة بحلول عام 2025.
وأضاف كومينجز: "من المرجح أن تشهد الشقق نموًا أعلى من الفلل، مدفوعًا بالطلب القوي على المعيشة الحضرية، وتدفق المغتربين، واستمرار جاذبية دبي كمركز عالمي. كما أن العرض المحدود من الوحدات السكنية عالية الجودة، وخاصة في المناطق المركزية، يفرض ضغوطًا تصاعدية على الإيجارات".
وأضاف أنه "بينما قد تشهد بعض المناطق استقراراً بسبب العرض الجديد، فمن المتوقع أن يفوق الطلب الإجمالي على العقارات الإيجارية العرض في معظم الأسواق الفرعية، ما يبقي قيم الإيجار في اتجاه تصاعدي".
وقال "رامجي آير"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكيوب للتطوير العقاري، إن متوسط الزيادة في الإيجارات كان 10-15 في المائة في عام 2024، ومع ذلك، شهدت المناطق الرئيسية ارتفاعًا بنسبة 20 في المائة.
وقال "يوجيش بولتشانداني"، الرئيس التنفيذي لشركة "صن رايز كابيتال"، إن الإيجارات شهدت ارتفاعًا قويًا بنحو 15 في المائة في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب المرتفع على العقارات الفاخرة والمعقولة التكلفة، مدعومًا بنمو عدد سكان المدينة واهتمام المستثمرين العالميين.
"بالنسبة لعام 2025، أتوقع زيادة في الإيجارات بنسبة تتراوح بين 10 و13 في المائة في المتوسط، مع إمكانية وصول بعض القطاعات، مثل العقارات الفاخرة، إلى نمو يتراوح بين 15 و18 في المائة، وخاصة للإيجارات قصيرة الأجل."
أين سترتفع الإيجارات بشكل رئيسي في عام 2025؟
وتوقع بولشانداني أن المناطق الفاخرة مثل جزر جميرا والبراري من المرجح أن تستمر في رؤية زيادات كبيرة في الإيجارات بسبب العرض المحدود والطلب المرتفع في حين أن المراكز الناشئة مثل دبي الجنوب، التي تستفيد من مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق مثل مطار آل مكتوم الدولي، على استعداد لتحقيق نمو ملحوظ.
"قد تشهد الأحياء العريقة مثل جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، وتاون سكوير، ومدينة دبي للإنتاج، نمواً أكثر استقراراً بسبب التوازن بين العرض والطلب."
وتوقع روبرت سيموندز أن تستمر المواقع الرئيسية والمطلة على الواجهة البحرية مثل دبي مارينا، ونخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، وجزيرة جميرا باي في مواجهة الطلب المرتفع، بدعم من العرض المحدود وتدفق المغتربين الأثرياء والمهنيين العالميين.
"وقد تشهد هذه المناطق زيادات في الإيجارات تصل إلى الحد الأعلى من النطاق المتوقع، أي ما يقرب من 10-12 في المائة. وقد تشهد المجتمعات الضواحي مثل دبي هيلز إستيت وأربيان رانشز أيضًا زيادات ملحوظة، مدفوعة بالعائلات التي تبحث عن مجتمعات تركز على نمط الحياة وتتمتع بعلاقات جيدة."
وقد تشهد الأحياء ذات الأسعار المعقولة مثل قرية جميرا الدائرية والفرجان زيادات طفيفة في الإيجارات تتراوح بين 2 و5 في المائة، حيث ستستوعب حجمًا أكبر من تسليمات العقارات الجديدة. وقد تشهد المواقع النائية مثل دبي ساوث وإنترناشونال سيتي سوق إيجار أكثر استقرارًا بسبب الأسعار التنافسية وخيارات الإسكان المتوسعة.
ويتوقع رامجي آير أن تشهد المناطق الشعبية ذات المرافق الرائعة مثل دبي مارينا ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا وخليج الأعمال زيادات أخرى في الإيجارات. ومن المتوقع أن تشهد مناطق القوز وجبل علي فيليج والبرشاء الجنوبية والورقاء والمدينة العالمية زيادات أقل في الإيجارات في عام 2025.
يرى حيدر طعيمة أن أعلى زيادات في الإيجارات هي في الطرف الأدنى من السوق، وخاصة في الشقق الواقعة على مشارف دبي.