مناطق دبي الراقية تتوقع زيادة إيجارات كبيرة 2025

وأضاف كومينجز: "من المرجح أن تشهد الشقق نموًا أعلى من الفلل، مدفوعًا بالطلب القوي على المعيشة الحضرية، وتدفق المغتربين، واستمرار جاذبية دبي كمركز عالمي. كما أن العرض المحدود من الوحدات السكنية عالية الجودة، وخاصة في المناطق المركزية، يفرض ضغوطًا تصاعدية على الإيجارات".