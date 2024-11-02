مليون درهم مكافأة لأفضل وكيل عقاري برأس الخيمة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مرجان عبدالله العبدولي عن ذلك خلال مؤتمر مستقبل رأس الخيمة، حيث قال إن مليون درهم ستذهب للمستثمر الفرد الذي يستثمر أكثر في رأس الخيمة، ومليون درهم أخرى للوسيط أو الوكيل الذي يحقق أعلى مبيعات. وستظل المكافآت متاحة حتى نهاية العام، مما يمنح المشاركين شهرين للتأهل.