"مليونيرات الصدفة" مع ارتفاع أسعار العقارات في دبي

وفقاً لتحليل أجرته شركة "نايت فرانك" العالمية للعقارات، فإن ما يقرب من واحد من كل خمسة منازل في دبي تبلغ قيمته أكثر من مليون دولار.

من خلال تتبع قيمة كل منزل مع ارتفاع سعره بمرور الوقت، تمكنت شركة نايت فرانك من تحديد "أصحاب الملايين بالصدفة"، وهم الملاك الذين اشتروا عقارات بأقل من مليون دولار، والتي أصبحت قيمتها الآن أعلى بسبب التضخم في الأسعار. وتم احتساب المنازل التي لم يتم تغيير ملكيتها.

,قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: "من بين 530 ألف منزل تم بيعها منذ عام 2002، هناك 95 ألف منزل تبلغ قيمتها اليوم أكثر من مليون دولار، وهو ما يعادل القيمة الإجمالية 822 مليار درهم".

وأضاف أن المنازل التي تزيد قيمتها عن مليون دولار قفزت من 6.3% فقط من إجمالي المبيعات في عام 2020 إلى 18.1% اليوم. وهذا يعني عملياً أن ما يقرب من واحد من كل خمسة منازل في دبي تزيد قيمته عن مليون دولار.

وأظهر تحليل شركة نايت فرانك أن القيمة الإجمالية لجميع المنازل المباعة في دبي منذ عام 2002 تبلغ حالياً 1.47 تريليون درهم، وهو ما يزيد بنسبة 221% منذ عام 2020.