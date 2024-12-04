"مليونيرات الصدفة" مع ارتفاع أسعار العقارات في دبي
وفقاً لتحليل أجرته شركة "نايت فرانك" العالمية للعقارات، فإن ما يقرب من واحد من كل خمسة منازل في دبي تبلغ قيمته أكثر من مليون دولار.
من خلال تتبع قيمة كل منزل مع ارتفاع سعره بمرور الوقت، تمكنت شركة نايت فرانك من تحديد "أصحاب الملايين بالصدفة"، وهم الملاك الذين اشتروا عقارات بأقل من مليون دولار، والتي أصبحت قيمتها الآن أعلى بسبب التضخم في الأسعار. وتم احتساب المنازل التي لم يتم تغيير ملكيتها.
,قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: "من بين 530 ألف منزل تم بيعها منذ عام 2002، هناك 95 ألف منزل تبلغ قيمتها اليوم أكثر من مليون دولار، وهو ما يعادل القيمة الإجمالية 822 مليار درهم".
وأضاف أن المنازل التي تزيد قيمتها عن مليون دولار قفزت من 6.3% فقط من إجمالي المبيعات في عام 2020 إلى 18.1% اليوم. وهذا يعني عملياً أن ما يقرب من واحد من كل خمسة منازل في دبي تزيد قيمته عن مليون دولار.
وأظهر تحليل شركة نايت فرانك أن القيمة الإجمالية لجميع المنازل المباعة في دبي منذ عام 2002 تبلغ حالياً 1.47 تريليون درهم، وهو ما يزيد بنسبة 221% منذ عام 2020.
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 8% في 2025
,شهدت أسعار العقارات في دبي زيادات قياسية خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الطلب المرتفع من السكان الجدد والمستثمرين، ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وبحسب تقرير "مراجعة سوق العقارات السكنية في دبي: طبعة خاصة" الذي أعدته شركة نايت فرانك، من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في دبي بنسبة 8% في عام 2025 في ظل استمرار الطلب المرتفع وعدم وجود تراجع فيه.
,أشارت الدراسة التي صدرت اليوم الأربعاء إلى أن أسعار المنازل في دبي ارتفعت بنسبة 19.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك: "بعد ما يقرب من خمس سنوات كاملة من النمو، نتوقع أن يبدأ معدل نمو أسعار المساكن في التباطؤ في عام 2025. وعلاوة على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر السلبية المحتملة للسوق، وأهمها تهديد التباطؤ الاقتصادي العالمي".
أشارت الدراسة إلى أن سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي سيشهد نمواً أكثر تواضعاً بنحو 5%، وهو ما يبني على النمو بنسبة 44.4% المسجل خلال عام 2022 والزيادة بنسبة 16.3% في العام الماضي. وكان سوق الفلل الفاخرة من بين أبرز الأسواق أداءً، خاصة في المواقع المطلة على الواجهة البحرية أو المرموقة مثل نخلة جميرا وجزر جميرا، حيث أصبحت القيم الآن ضعف مستويات عام 2014 تقريباً.
توقعات 2029 و 2040
ويتسابق المطورون لتلبية مستويات الطلب المتزايدة على السكن، وقدرت الشركة الاستشارية أنه من المقرر بناء ما يقرب من 300 ألف منزل في جميع أنحاء دبي بين الآن ونهاية عام 2029.
وستشكل الشقق ما نسبته 80.1% من العرض المتوقع بحلول عام 2029، في حين ستشكل الفيلات ما نسبته 17.4%.
وتتوقع شركة نايت فرانك أن يستمر النقص في الفيلل، مع توقع بناء 8,900 فيلا جديدة فقط بحلول نهاية عام 2024 و19,700 فيلا أخرى بحلول نهاية عام 2025.
كما أجرت ثلاثة سيناريوهات للنمو السكاني لفهم عدم التوافق المحتمل بين العرض والنمو السكاني المتوقع في المستقبل:
وعلى مدار الأعوام الستة عشر المقبلة، وحتى عام 2040، تتوقع شركة نايت فرانك أن تحتاج دبي إلى نحو 37,600 إلى 87,700 منزل سنوياً لاستيعاب ما بين 5.8 إلى 8.6 مليون نسمة. وهذا يفترض معدلات نمو سكانية منخفضة ومرتفعة.
وبافتراض استمرار التأخير التاريخي الذي يصل إلى 30% من الوحدات كل عام، فمن الممكن أن يتم إنجاز 210 آلاف وحدة على مدى السنوات الست المقبلة. وهذا يعني بناء 35 ألف منزل سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، وهو ما يشير إلى احتمال حدوث نقص طويل الأمد في الإسكان، على الرغم من الطبيعة الدورية للسوق والمخاطر التي تهدد ارتفاع الأسعار المستمر.
قال بيتري مانيلا، الشريك ورئيس قطاع السكن الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة: "إن التوفر المحدود للأماكن في مختلف المواقع الرئيسية في المدينة يساهم أيضاً في ارتفاع أسعار المنازل على الخريطة، في حين يشهد المخزون في السوق الثانوية أيضاً نمواً كبيراً في الأسعار، وخاصة حيث تم تجديد المنازل القديمة".
وأضاف مانيلا: "في حين قد يبدو أنه من المرجح أن يكون هناك نقص طفيف في العرض اللازم لإيواء سكان دبي المتزايدين، فإن الافتقار إلى مواقع التطوير والمنازل المعروضة للبيع، سواء على الخريطة أو الجاهزة، سيستمر في خلق فجوة أكبر بين الأحياء الرئيسية في المدينة وبقية دبي".