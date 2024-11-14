مليار دولار تكلفة مشروع "إيدن هيلز"الفاخر في دبي

أطلقت شركة "إتش آند إتش" للتطوير العقاري ومقرها دبي يوم الخميس مشروع "إيدن هيلز" بقيمة مليار دولار (3.67 مليار درهم) والذي سيلبي احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يقيمون أو ينتقلون إلى الإمارة.
وتبدأ أسعار مشروع الفلل الفاخرة للغاية، الذي يقع بالقرب من "دبي هيلز استيت" على طريق الخيل، من 17.5 مليون درهم إماراتي وتصل إلى 97 مليون درهم إماراتي، ما سيساعد في تلبية الطلب على المشاريع الفاخرة للغاية في دبي.
وبحسب شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، انخفض عدد العقارات الفاخرة المعروضة للبيع في دبي في الربع الثالث من عام 2024 مع استمرار الطلب في تجاوز العرض.
خلال الربع الثالث من عام 2024، تم تسجيل 400 صفقة في المواقع الرئيسية بالمدينة، مقارنة بـ 489 صفقة خلال الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض في عدد المنازل المتاحة للبيع في جميع أنحاء المدينة.
ومع ذلك، تم توقيع 92 صفقة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 85 صفقة في الربع السابق، بزيادة قدرها 8.2 في المائة.
يضم المشروع 327 فيلا مكونة من خمس غرف نوم وأكثر وست غرف نوم، بما في ذلك 29 قطعة أرض قابلة للتخصيص، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل على ثلاث مراحل. وتم طرح ما يصل إلى 104 فيلا للبيع في المرحلة الأولى في المجتمع المسور.
في قلب إيدن هيلز يقع الوادي المركزي، وهو عبارة عن مناظر طبيعية خصبة منسوجة بسلاسة في نسيج المجتمع.
وقال "ميلتوس بوسينيس"، الرئيس التنفيذي للشركة : "يشكل إطلاق المشروع علامة فارقة مهمة في رحلتنا لإنشاء مساحات معيشية استثنائية قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن".
وأضاف: "يعكس هذا المشروع الدقة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل التي أصبحت من السمات المميزة لشركة إتش آند إتش للتطوير. ويسعدنا أن نقدم إيدن هيلز إلى السوق، حيث نقدم أول 104 فيلا للبيع لأصحاب المنازل الذين يبحثون عن مجتمع يلهم شعورًا حقيقيًا بالانتماء الذي سيظل عزيزًا على الأجيال".
يوفر إيدن هيلز إمكانية الوصول إلى المطاعم الفاخرة، ومنافذ البيع بالتجزئة الراقية، ووجهات الترفيه، والمؤسسات التعليمية من الدرجة الأولى، ومرافق الرعاية الصحية في الموقع، مما يضمن الراحة والاتصال.
بدأ بناء إيدن هيلز في أكتوبر 2024، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى بحلول الربع الرابع من عام 2027.