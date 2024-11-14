مليار دولار تكلفة مشروع "إيدن هيلز"الفاخر في دبي

وأضاف: "يعكس هذا المشروع الدقة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل التي أصبحت من السمات المميزة لشركة إتش آند إتش للتطوير. ويسعدنا أن نقدم إيدن هيلز إلى السوق، حيث نقدم أول 104 فيلا للبيع لأصحاب المنازل الذين يبحثون عن مجتمع يلهم شعورًا حقيقيًا بالانتماء الذي سيظل عزيزًا على الأجيال".