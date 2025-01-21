مطار آل مكتوم يرفع شعبية دبي الجنوب كمركز سكني واستثماري
تبني دبي مدينة كاملة في جنوبها مع بدء إنشاء مبنى الركاب في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم. ووفقاً لخبراء العقارات، أصبحت منطقة دبي الجنوبية الآن من بين المناطق الخمس الأولى المطلوبة للمشاريع الجديدة في جميع أنحاء الإمارة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أثناء إعلانه عن خطط لبناء أكبر مطار في العالم، إن المنطقة ستشهد طلباً على السكن لمليون شخص.
وتظهر بيانات بوابة العقارات "بروبرتي فايندر" أن قوائم الشراء في دبي الجنوب - التي تقع بجوار المطار الجديد - نمت بثلاث مرات أسرع من السوق الإجمالي بين الربع الثاني والربع الثالث من عام 2024، "مما يعكس شعبيتها المتزايدة".
وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في الشركة، لصحيفة خليج تايمز: "ارتفعت حصة المستخدمين على منصة بروبرتي فايندر الذين يبحثون عن عقارات في هذه المنطقة من 9% في يناير، إلى 16% بحلول منتصف العام في عام 2024 - بعد إعلان الشيخ محمد... عن تحويل العمليات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي".
وقد شهدت المنصة زيادات ثابتة في العرض والطلب، مع استمرار النظرة الإيجابية للنمو مستقبلاً. "في عام 2024 وحده، أضفنا 32 مشروعاً جديداً من المنطقة إلى كتالوج بروبرتي فايندر المشاريع الجديدة. كما نما الاهتمام بالمشاريع الجديدة بنسبة 15 في المائة على أساس شهري، مما يدل على حماس المشترين".
وقد شهدت الشركة ارتفاعاً في متوسط سعر الفلل غير الجاهزة للتسليم بنسبة 43%، وارتفاعاً في متوسط سعر الشقق غير الجاهزة للتسليم بنسبة 12% في عام 2024.
وبحسب شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، فإن منطقة دبي الجنوب تعتبر "مركزاً استراتيجياً" يوفر حالياً فرصاً سكنية ولوجستية مثل المناطق الحرة والمتنزهات التجارية والخطط الرئيسية السكنية.
وقال "شهزاد جمال"، الشريك في شركة الاستشارات: "تكتسب منطقة دبي الجنوب شعبية سريعة كوجهة سكنية بسبب أسعارها المعقولة وموقعها الملائم بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي والتطوير المستمر. ويتجلى هذا في معدلات الإشغال المرتفعة لمجتمعاتها السكنية. واستناداً إلى شركة ريدين، بلغ معدل الإشغال للشقق في عام 2023 87.6%، ويرتفع إلى 91.6% بحلول عام 2024".
متوسط الإيجارات
وتعتبر الإيجارات السنوية في جميع أنحاء المنطقة "تنافسية للغاية" عند مقارنتها بمتوسط السوق الإجمالي، وفقاً لـبروبرتي فايندر.
الاستوديوهات: 42000 درهم
شقق بغرفة نوم واحدة: 59,999 درهماً إماراتياً
شقق بغرفتي نوم: 80,000 درهم
وقدرت شركة "نايت فرانك" متوسط إيجارات الفلل والمنازل بناءً على قوائم الإيجار والمعاملات الموضحة عبر بروبرتي مونيتور وبيوت على مدى الأشهر الستة الماضية:
غرفتين نوم: 92000 درهم
3 غرف نوم: 110,000 درهم
4 غرف نوم أو أكبر: 145,000-220,000 درهم
أسعار العقارات
وقال سليمان إن الخيارات المتنوعة في مختلف المناطق تجذب المستثمرين الكبار والمشترين الجدد على حد سواء. وأضاف: "حوالي 31% من العقارات يقل سعرها عن مليون درهم، مما يجعلها خياراً في متناول الجميع، في حين أن 40% منها تتراوح أسعارها بين مليون و3 ملايين درهم، مما يلبي احتياجات المشترين من ذوي الدخل المتوسط. وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن فرص عالية القيمة، فإن 30% من العقارات تزيد أسعارها عن 3 ملايين درهم".
وأوضح جمال أن المنطقة تتمتع بنظام التملك الحر للعقارات السكنية، مما يتيح للمواطنين الإماراتيين والمستثمرين الأجانب شراء وامتلاك المنازل أو الأراضي، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية المنطقة بين مجموعة متنوعة من المشترين.
أدرج موقع "بروبرتي فايندر" متوسط أسعار المبيعات في المنطقة:
الاستوديوهات: 600 ألف درهم
شقة بغرفة نوم واحدة: 959,999 درهم
شقة بغرفتي نوم: 2,358,940 درهم
الفلل: 1,922,500 درهم
وتتوقع شركة نايت فرانك أن تظل أسعار العقارات مستقرة أو "تتجه نحو اتجاه إيجابي".
وأضاف سليمان: "مع رؤية مطار آل مكتوم الدولي ليصبح أكبر مركز عالمي من حيث القدرة الاستيعابية، فمن المرجح أن تشهد أحياء دبي الجنوب طلباً أكبر على المساحات السكنية والتجارية".