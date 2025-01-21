مطار آل مكتوم يرفع شعبية دبي الجنوب كمركز سكني واستثماري

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في الشركة، لصحيفة خليج تايمز: "ارتفعت حصة المستخدمين على منصة بروبرتي فايندر الذين يبحثون عن عقارات في هذه المنطقة من 9% في يناير، إلى 16% بحلول منتصف العام في عام 2024 - بعد إعلان الشيخ محمد... عن تحويل العمليات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي".