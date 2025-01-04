مستأجرو دبي يستفيدون من المؤشر الذكي للتفاوض على زيادات عادلة

وقد شاركنا محمد إقبال، وهو مستأجر في مبنى يزيد عمره عن 30 عامًا، تجربته الإيجابية مع القواعد الجديدة. وقال: "لقد جدد أحد جيراني عقد إيجاره هذا العام واكتشف أن الشركة لم تعد قادرة على رفع الإيجار. وكان ذلك بمثابة راحة كبيرة لنا. ورغم أننا ندفع أقل بكثير مقارنة بالمباني الأحدث في المنطقة، إلا أن هذا يعكس أيضًا حالة ممتلكاتنا".