مساكن الأسعار المعقولة تتصدرمبيعات العقارات في دبي
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن العقارات ذات الأسعار المعقولة بدأت تهيمن على قطاع العقارات في دبي، مع سعي المزيد من الأشخاص إلى جعل الإمارة موطنهم.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال خدمات العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، ارتفعت حصة العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم إلى 32.2% من المبيعات، مقارنة بـ 26.7% في أكتوبر/تشرين الأول. وشهدت الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة اهتماماً متزايداً، مما عزز من مكانة الشقق كفئة أصول مهيمنة، حيث شكلت أكثر من 84% من إجمالي المبيعات.
وكانت المجمعات الثلاثة الأولى من حيث معاملات البيع هي قرية جميرا الدائرية بواقع 1,035 وحدة مباعة، ومثلث قرية جميرا بواقع 670 وحدة، وخليج الأعمال بواقع 423 وحدة.
وبشكل عام، واصل سوق العقارات في دبي إظهار مرونة ملحوظة ونمو قوي في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث حقق القطاع السكني زيادة بنسبة 15.4% على أساس سنوي، بحسب بيانات إنجل وفولكرز.
وسجل قطاع الإسكان في المدينة 12695 معاملة بيع. وفي بيان لها، قالت شركة إنجل آند فولكرز: "في حين يعكس الرقم تباطؤًا عن أرقام أكتوبر القياسية، فإنه يؤكد على النمو المستدام والمطرد للسوق. وشهد الشهر أيضًا زيادة متواضعة بنسبة 0.38 في المائة في متوسط الأسعار، مما عزز الاتجاه الصعودي المستمر للسوق".
وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العقارات التجارية أداءً قوياً، حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 9.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3.1% على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 24.2%، مصحوبة بارتفاع ملحوظ بنسبة 31.1% على أساس سنوي في متوسط الأسعار، مما يسلط الضوء على الطلب المستمر والعرض المحدود للمساحات المكتبية الفاخرة.
وعكس نشاط الإيجار هذا النمو، حيث ارتفعت أحجام المعاملات بنسبة 21.9% مقارنة بشهر أكتوبر. وارتفع متوسط الإيجارات في جميع القطاعات بنسبة 18.0% على أساس سنوي، بقيادة المساحات المكتبية، التي شهدت زيادة بنسبة 28.1% في متوسط الإيجارات. وتستمر معدلات الإشغال المرتفعة والمنافسة القوية على المساحات من الدرجة الأولى في تحديد القطاع التجاري المزدهر في دبي.
وسجلت معاملات المكاتب أعلى مستوياتها في منطقة الخليج التجاري بواقع 119 وحدة مباعة، تلتها منطقة أبراج بحيرات جميرا ومنطقة برشا هايتس (تيكوم). وكانت المناطق الأعلى من حيث معاملات الإيجار هي ديرة ومجمع دبي للاستثمار وبر دبي.
وقال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: "يواصل سوق العقارات في دبي إظهار قوة استثنائية وقدرة على التكيف، مدفوعًا بالطلب المستدام والأساسيات القوية. ويعكس النمو المطرد للقطاع السكني، مع الاهتمام المتزايد بخيارات المعيشة الميسورة التكلفة والمدمجة، سوقًا ديناميكيًا وناضجًا يلبي احتياجات متنوعة. وفي الوقت نفسه، يؤكد الأداء الرائع للقطاع التجاري - الذي اتسم بارتفاع مبيعات المكاتب ونمو الإيجارات - مكانة دبي كمركز أعمال عالمي".
واختتم هادي حديثه قائلاً: "مع توسع اقتصاد دبي واستمراره في جذب الشركات والمقيمين العالميين، يظل قطاع العقارات في المدينة على المسار الصحيح لتحقيق نمو مستدام. ويسلط تقرير نوفمبر الضوء على قدرة السوق على التكيف وثقة المستثمرين القوية وإمكانية تحقيق إنجازات قياسية مع اقترابنا من عام 2025".