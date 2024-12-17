مساكن الأسعار المعقولة تتصدرمبيعات العقارات في دبي

وبحسب أحدث تقرير صادر عن شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال خدمات العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، ارتفعت حصة العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم إلى 32.2% من المبيعات، مقارنة بـ 26.7% في أكتوبر/تشرين الأول. وشهدت الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة اهتماماً متزايداً، مما عزز من مكانة الشقق كفئة أصول مهيمنة، حيث شكلت أكثر من 84% من إجمالي المبيعات.