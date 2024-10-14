مرونة دفع الإيجارات ترتفع مع زيادة الأسعار في دبي

وبحسب بيانات شركة الاستشارات العقارية "ألسوب وألسوب Allsopp & Allsopp"، أظهر الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستأجرين الذين اختاروا السداد من خلال أربعة شيكات أو أكثر، مع زيادة عدد المستأجرين الذين اختاروا السداد على ستة دفعات بنسبة 33 في المائة و عدد المستأجرين الذين اختاروا السداد على ثمانية شيكات بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وشكلت مدفوعات الإيجار التي تزيد عن أربعة شيكات 32 في المائة من جميع العقود، مقارنة بفترة العام الماضي، والتي شهدت الدفع بشيك واحد وهو الأمر الأكثر شيوعاً.