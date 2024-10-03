"مانتا باي".. إضافة فاخرة جديدة لعقارات رأس الخيمة
أعلنت شركة "ميجور ديفلوبرز" (Major Developers) رسمياً عن بدء أعمال بناء مشروع "مانتا باي"، وهو عبارة عن إضافة بارزة إلى مشهد العقارات الفاخرة في رأس الخيمة.
وتزامن إطلاق "مانتا باي" مع فترة من النمو الملحوظ في قطاع العقارات في رأس الخيمة، الذي شهد زيادة بنسبة 15% في المعاملات والقيمة خلال النصف الأول من عام 2024. تعكس هذه الزيادة الثقة القوية للمستثمرين وتوفر سوقاً مزدهرة.
وصرح "أندريه تشارابيناك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجور ديفلوبرز": "إطلاق مانتا باي في رأس الخيمة هو خطوة استراتيجية تدعم طموحنا في ريادة قطاع العقارات الفاخرة. يجسد هذا المشروع التزامنا بتقديم تجارب سكنية عالمية المستوى في سوق تتمتع بإمكانيات هائلة."
وتعليقاً على ذلك، قال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"، المطور الرئيسي لجزيرة المرجان: "تُعد جزيرة المرجان الموقع المثالي لمشروع فريد من نوعه بهذا الحجم. نحن متحمسون لاستضافة تطويرات مبتكرة تعكس الجاذبية الفريدة لوجهتنا البحرية الفاخرة وتستقطب المستثمرين المميزين إلى إمارة رأس الخيمة."
وشهدت فعالية وضع حجر الأساس حضور أصحاب المصلحة الرئيسيين من "مرجان"، والاستشاريين الهندسيين من شركة "فيدرال للاستشارات الهندسية"، وشركة "سيفيل باور للمقاولات العامة" (Civil Power General Contracting LLC (CPC))، المنفذة للمشروع. يُعتبر المشروع، الذي تبلغ قيمته مليار درهم، عنصراً أساسياً في استراتيجية رأس الخيمة لتعزيز مكانتها كوجهة فاخرة عالمياً ومحلياً.
وقال الدكتور وليد لطفي، مؤسس شركة "فيدرال للاستشارات الهندسية": "يتمثل دورنا كشركة استشارية هندسية لمشروع "مانتا باي" في ضمان تميز هذا المشروع من حيث الجودة والابتكار. ونحن متحمسون لرؤية هذا المشروع يعيد تعريف سوق العقارات الفاخرة في رأس الخيمة."
وصرح إحسان الزيدي، مدير المشاريع لدى شركة "سيفيل باور للمقاولات العامة"، قائلاً: "يشرفنا أن نكون شركة المقاولات المنفذة لهذا المشروع المرموق. نحن ملتزمون بتقديم معايير استثنائية في البناء تتناسب مع طموح المشروع ورؤية "ميجور ديفلوبرز"."
يهدف مشروع "مانتا باي" إلى وضع معيار جديد للعيش الفاخر في رأس الخيمة، حيث يقدم تصميماً عصرياً ومرافق متطورة. سيشمل المشروع إطلالات بانورامية على البحر وشاطئ خاص ومركز صحي حديث، مما يجعله وجهة بارزة للعيش السكني الراقي.
سلطت فعالية وضع حجر الأساس الضوء على التصميم المبتكر للمشروع وأهميته الاستراتيجية، بما يتماشى مع الأهداف العامة للنمو في رأس الخيمة، واستجابة للطلب المتزايد على العقارات الحصرية عالية الجودة في الإمارة.
وبينما تعمل رأس الخيمة على تعزيز مكانتها كمركز عقاري رائد، من المتوقع أن يجذب مشروع "مانتا باي" المستثمرين ذوي الثروات العالية والمشترين المميزين، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز ديناميكي ومزدهر للعيش الفاخر.