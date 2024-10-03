"مانتا باي".. إضافة فاخرة جديدة لعقارات رأس الخيمة

وتزامن إطلاق "مانتا باي" مع فترة من النمو الملحوظ في قطاع العقارات في رأس الخيمة، الذي شهد زيادة بنسبة 15% في المعاملات والقيمة خلال النصف الأول من عام 2024. تعكس هذه الزيادة الثقة القوية للمستثمرين وتوفر سوقاً مزدهرة.