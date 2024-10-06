"ماج 777 "بقيمة 350 مليون درهم في "دبي الرياضية"

يوفر مشروع ماج 777 سهولة الوصول إلى بعض مراكز التسوق الأكثر شهرة في المدينة، ومنافذ تناول الطعام، وأماكن الترفيه، والمرافق الطبية، والمدارس، مما يجعله خيارًا رئيسيًا للعائلات والمهنيين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يقع المشروع على مقربة من المرافق الرياضية ذات المستوى العالمي، مثل الملاعب وملاعب الجولف، مما يعزز جاذبيته لأولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة نشط.