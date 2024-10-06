"ماج 777 "بقيمة 350 مليون درهم في "دبي الرياضية"
أعلنت "ماج لايف ستايل" للتطوير، إحدى أبرز وأعرق شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع ماج 777، وهو برج سكني بقيمة 350 مليون درهم يقع في منطقة الواجهة البحرية في مدينة دبي الرياضية، والذي اكتمل بناؤه بنسبة 60% بالفعل.
يوفر مشروع ماج 777 سهولة الوصول إلى بعض مراكز التسوق الأكثر شهرة في المدينة، ومنافذ تناول الطعام، وأماكن الترفيه، والمرافق الطبية، والمدارس، مما يجعله خيارًا رئيسيًا للعائلات والمهنيين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يقع المشروع على مقربة من المرافق الرياضية ذات المستوى العالمي، مثل الملاعب وملاعب الجولف، مما يعزز جاذبيته لأولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة نشط.
ويضم المبنى المكون من 22 طابقاً 261 وحدة مجهزة بالكامل، تضم استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مصممة لتجسيد الفخامة والوظائف الحديثة، وسيكون جاهزاً للتسليم بحلول نهاية عام 2025.
وأكد طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج لايف ستايل للتطوير، على أهمية مشروع ماج 777 في محفظة الشركة: "تماشياً مع التزامنا بتوفير تجارب معيشية استثنائية، يمثل مشروع ماج 777 معياراً جديداً للحياة الفاخرة في مدينة دبي الرياضية. ويعد هذا المشروع بأسلوب حياة يجسد الأناقة والراحة والحداثة. وقد تم تصميم كل عنصر، من التصميمات الداخلية الرائعة إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بعناية لتلبية تطلعات سكاننا المميزين. ونحن متحمسون لتجسيد هذه الرؤية الفريدة ورفع توقعات الحياة الحضرية في مدينة دبي الرياضية".
وأضاف القداح: "من خلال إطلاق مشروع ماج 777، فإننا نعمل على تعزيز محفظتنا بمشاريع عقارية متميزة في دبي ومواصلة تقليد ماج في دفع حدود الحياة العصرية مع التصاميم المبتكرة ووسائل الراحة من الدرجة الأولى".
سيوفر مشروع MAG 777 مجموعة من وسائل الراحة المتميزة عبر طابقين مخصصين. يعمل الطابق العشرون كنادي صحي شامل يضم صالة ألعاب رياضية كبيرة وغرفة يوغا وغرفة بيلاتيس وغرفة بخار وساونا وغرفة غطس باردة. وفي الوقت نفسه، سيستمتع السكان على السطح بحمام سباحة لا متناهي مع إطلالات على البحيرة ومنصة للشواء ومناطق استرخاء هادئة. يشمل التطوير أيضًا مواقف سيارات واسعة منتشرة في الطابق السفلي والطابق الأرضي.