مؤشر الإيجار الذكي يحقق العدالة في تسعير العقارات

قال روهيت باتشاني، المؤسس المشارك لشركة ميرلين العقارية، إن المستأجرين واجهوا صعوبات بسبب التناقضات في أسعار الإيجار، حيث يقوم أصحاب العقارات بتعديل الأسعار استناداً إلى تطوير المباني الأحدث والأكثر حداثة.

وأضاف أن "هذا أدى في كثير من الأحيان إلى مواقف حيث تم فرض إيجارات مماثلة على المستأجرين في العقارات القديمة مثل المستأجرين في المباني الحديثة التي تتمتع بوسائل راحة أفضل. ويمثل تقديم مؤشر الإيجار الذكي في دبي خطوة مهمة إلى الأمام في معالجة هذه القضايا، لأنه يضمن أن تكون الإيجارات أكثر عدلاً وملاءمة للعقار المحدد بدلاً من اعتمادها على المنطقة الأوسع".

وأضاف باتشاني أن المبادرات مثل نظامي "مكاني" و"إيجاري" تمكّن المؤشر من دمج البيانات الوصفية، وتقديم مقارنات دقيقة على مستوى الوحدات والمباني. وقال باتشاني: "هذا تقدم حاسم للمستأجرين، لأنه يمنع التسعير التعسفي في المناطق التي تضم مزيجاً من المباني الجديدة والقديمة. على سبيل المثال، في مناطق مثل وسط المدينة وخليج الأعمال، حيث يختلف مستوى جودة البناء بشكل كبير، سيتحول المؤشر الجديد من نموذج التسعير القائم على متوسط سعر المنطقة إلى نموذج أكثر دقة وعدالة يعتمد على خصائص المبنى والوحدة المحددة".

معالجة التناقضات