"كولدبلاي" ترفع أسعار الفنادق وحجوزات مكتملة بأبوظبي
شهدت فنادق أبوظبي زيادة في الأسعار بنسبة 30%، مع اكتمال الإشغال خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تستعد الإمارة لاستضافة أربع حفلات متتالية لفرقة الروك البريطانية "كولد بلاي". ووفقاً لشركة العقارات Allsopp and Allsopp، فقد أدى هذا إلى توافد الناس على العقارات المستأجرة قصيرة الأجل في أبوظبي ودبي.
وأظهرت الأرقام التي كشفت عنها الشركة أن معدلات الإشغال في دبي وصلت إلى 85% في مناطق رئيسية مثل دبي مارينا، ومجمع دبي للاستثمار، وإكسبو سيتي، والمواقع على طول الطريق إلى أبوظبي.
في غضون ذلك، كشفت شركة البحث عن السفر إكسبيديا، أن عمليات البحث عن إقامات فندقية في الإمارات العربية المتحدة ارتفعت بنسبة 335% في عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
,تبدأ جولة كولدبلاي الموسيقية العالمية في أبوظبي يوم الخميس 9 يناير في استاد مدينة زايد الرياضية. وسوف تُعقد الحفلات المتبقية في نفس المكان أيام 11 و12 و14 يناير. وقد بيعت التذاكر في دقائق، ويتوافد المعجبون من أجزاء أخرى من العالم لحضور الحدث، كما ذكرت صحيفة خليج تايمز .
وبحسب لويس ألسوب، رئيس المجموعة، فإن هذا يتماشى مع الاتجاهات السابقة. وقال: "في عام 2023، شهدنا اتجاهات مماثلة مع حفلات موسيقية مثل حفلات برونو مارس وإد شيران. وقد أدى هذا إلى زيادة بنسبة 60 % في الاستفسارات عن الإيجارات قصيرة الأجل، في حين أدى أداء إد شيران في أبو ظبي إلى حجوزات في جميع أنحاء دبي".
وبحسب بيانات الشركة، تشهد العقارات الأكبر حجماً، وخاصة الوحدات المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، أعلى طلب حيث تبحث مجموعات المشجعين عن سكن مشترك فعال من حيث التكلفة.