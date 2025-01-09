"كولدبلاي" ترفع أسعار الفنادق وحجوزات مكتملة بأبوظبي

وبحسب لويس ألسوب، رئيس المجموعة، فإن هذا يتماشى مع الاتجاهات السابقة. وقال: "في عام 2023، شهدنا اتجاهات مماثلة مع حفلات موسيقية مثل حفلات برونو مارس وإد شيران. وقد أدى هذا إلى زيادة بنسبة 60 % في الاستفسارات عن الإيجارات قصيرة الأجل، في حين أدى أداء إد شيران في أبو ظبي إلى حجوزات في جميع أنحاء دبي".