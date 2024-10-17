عقارات أبوظبي تشهد نمواً قوياً في الربع الثالث
أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار الفلل الفاخرة واصلت ارتفاعها في أبوظبي، حيث ارتفع متوسط سعر القدم المربع بشكل مطرد إلى 5 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.
وبحسب إحصائيات موقع"بيوت دوت كوم" Bayut.com، وهو موقع عقاري رائد، شهدت الفلل الفخمة في جزيرة ياس أعلى قفزة في متوسط السعر لكل قدم مربع، بنسبة 4.94 في المائة، وذلك لقربها من مناطق الجذب السياحي مثل سي وورلد أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، وعالم فيراري.
وبحسب بيانات بيوت، فإن متوسط أسعار القدم المربع للشقق ذات الأسعار المعقولة شهد ارتفاعات طفيفة تجاوزت 2%.
وكان الطلب المستمر على الشقق الفاخرة، وخاصة في المواقع الرئيسية، هو المحرك الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 8%، وقد سجلت أعلى زيادة في الأسعار للشقق في جزيرة السعديات.
وشهد سوق بيع الفلل ذات الأسعار المعقولة ارتفاعاً مطرداً في الأسعار، وصل إلى 6%. وارتفع متوسط سعر القدم المربعة لفلل مدينة خليفة بنسبة 5.65%، ما يعكس الطلب المتزايد على المساكن ذات الأسعار المعقولة مع دخول المزيد من المشترين إلى هذا القطاع من السوق بحثاً عن عقارات واسعة وقيمة مقابل المال.
خلال الربع الثالث من عام 2024، برزت مناطق الريف والغدير ومدينة مصدر كمواقع رئيسية بين الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة في أبوظبي. وبالنسبة لأولئك المهتمين بشراء شقق فاخرة، ظلت جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة ياس خيارات شائعة.
وحظيت الفلل المعروضة للبيع في الريف ومدينة خليفة والشامخة باهتمام المستثمرين في قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة، كما واصل سوق الفلل الفاخرة جذب المشترين، حيث تصدرت جزيرة ياس وحدائق الراحة وجزيرة السعديات قائمة المناطق المفضلة.
وسجلت منطقتا الريف والغدير أعلى عائد على الشقق ذات الأسعار المعقولة، حيث بلغ العائد 8.86% و8.20% على التوالي. كما حققت الشقق الفاخرة عائداً بلغ 7.22% و6.99% على العقارات الفاخرة في جزيرة ياس وجزيرة الريم. وفي قطاع الشقق ذات الأسعار المعقولة، حققت الفلل في قرية هيدرا عائداً جذاباً بلغ 8.06%. ومن ناحية أخرى، حققت الفلل ذات الأسعار المعقولة في مدينة بوابة أبوظبي عائداً بلغ 6.69%.
وكانت جزيرة ياس الموقع الأكثر رغبة لشراء الفلل الفاخرة، مع عائد استثمار بلغ 6.50%، تليها حدائق الراحة، التي قدمت عائداً على الاستثمار بلغ 6.42%.
مشاريع قيد الإنشاء الأكثر شعبية في أبوظبي
ويواصل سوق العقارات على الخريطة في أبوظبي ازدهاره، مع وجود العديد من المشاريع التي تجذب اهتمام المستثمرين ومشتري المنازل عبر القطاعات ذات الأسعار المعقولة والفاخرة.
وقد برزت المشاريع التالية كأفضل الخيارات خلال الربع الثالث من عام 2024:
شقق سكنية
شريحة الشقق ذات الأسعار المعقولة: برز مشروع رويال بارك في مدينة مصدر كواحد من أكثر الخيارات التي يبحث عنها مشتري الشقق ذات الأسعار المعقولة، حيث يوفر مزيجًا من المعيشة العصرية بأسعار تنافسية. كما أن موقعه الاستراتيجي وخطط الدفع المريحة تجعله جذابًا للغاية للمشترين الجدد والمستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على قيمة طويلة الأجل، مما يغرس الثقة في قراراتهم الاستثمارية.
قطاع الرفاهية: ظلت مدينة الأضواء في جزيرة الريم الخيار الأول لمشتري الشقق الفاخرة، حيث تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة والإطلالات على الواجهة البحرية ووسائل الراحة الراقية. كما يجذب موقعها المتميز ونمط حياتها الفاخر المستثمرين الباحثين عن حياة حضرية راقية، مما يعد بتجربة استثمارية فاخرة ومجزية.
الفلل
في سوق الفلل ذات الأسعار المعقولة، اكتسب مشروع بلوم ليفينج حجم بحث مرتفع، ربما بفضل بيئته المناسبة للعائلات، ومساحاته الخضراء الوفيرة، ومجموعة أحجام الفلل التي تلبي احتياجات المشترين المختلفة. ويستمر تصميم المشروع الذي يركز على المجتمع في جذب اهتمام كبير.
يعد مشروع بحيرات السعديات في جزيرة السعديات المشروع الأبرز لمشتري الفلل الفاخرة، والمعروف بمناظره الطبيعية الخلابة وعقاراته الحصرية المطلة على الواجهة البحرية وقربه من المعالم الثقافية. ويظل هذا المشروع المرموق بمثابة نقطة جذب لأولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة فاخر وهادئ.
الإيجارات
شهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي تحولات ملحوظة في اتجاهات الإيجار عبر القطاعات ذات الأسعار المعقولة والفاخرة خلال الربع الثالث من عام 2024.
وأظهر تحليل بيوت أن اهتمام المستأجرين تركز بشكل رئيسي على مدينة خليفة والخالدية والشامخة للشقق بأسعار معقولة خلال الربع الثالث من عام 2024. وفي حين سجلت تكاليف الإيجار في المناطق الشعبية ارتفاعات بنسبة تصل إلى 15 في المائة، سجلت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في الخالدية والوحدات المكونة من غرفتي نوم في منطقة النادي السياحي أكبر تحركات الأسعار الملحوظة، بعد زيادة الطلب.
واتجه المستأجرون المهتمون بالشقق الفاخرة في الغالب نحو المخزون المتوفر في جزيرة الريم وشاطئ الراحة ومنطقة الكورنيش. وارتفعت إيجارات الشقق الفاخرة في الأحياء الشعبية في أبوظبي بشكل عام بنسبة تتراوح بين 2% و11%، مع تسجيل أكبر ارتفاع في الأسعار في الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في جزيرة السعديات.
وبالنسبة للفلل ذات الأسعار المعقولة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبدى المستأجرون ميلاً إلى مناطق مثل مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة ومدينة الرياض. وارتفعت تكاليف إيجار الفلل ذات الأسعار المعقولة في المناطق الشعبية قليلاً بنسبة تقل عن 5 في المائة، حيث سجلت بعض الوحدات في مدينة خليفة ومدينة الرياض ومدينة شخبوط والريف انخفاضات في الأسعار تصل إلى 9 في المائة.
وحقق المستأجرون المهتمون بالفلل الفاخرة حجم بحث مرتفع عن الوحدات في جزيرة ياس وحدائق الراحة والمشرف. وشهدت المنازل الراقية بشكل عام انخفاضات تصل إلى 8 في المائة في تكاليف الإيجار. وكان الانخفاض الأبرز في الأسعار في تكلفة إيجار الوحدات المكونة من 6 غرف نوم في الكرامة. ومن ناحية أخرى، كشفت الفلل المكونة من 6 غرف نوم في المشرف عن ارتفاع بنسبة 12.4 في المائة، مما يشير إلى زيادة الاهتمام من الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين الذين يبحثون عن عقارات فاخرة حصرية وواسعة.
مع اقتراب عام 2024 من الربع الأخير، تظل سوق العقارات السكنية في أبوظبي قوية، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ. ويشير الجمع بين الدعم الحكومي المستمر والتطوير المستمر للبنية التحتية والتدفق المستمر للاستثمار الأجنبي إلى آفاق مشرقة لكل من المستثمرين وأصحاب المنازل في السنوات المقبلة.
وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يواصل سوق العقارات في أبوظبي قوته هذا العام، وذلك بفضل زيادة الشفافية والاستثمارات القوية من اللاعبين المحليين والدوليين. إذا نظرنا إلى الربع الأخير فقط، فقد شهدنا أكثر من 3.5 مليون زيارة على منصتنا للقوائم في أبوظبي، مما يدل على مدى قوة الطلب على العقارات في العاصمة حتى خلال أشهر الصيف. ساهمت جهود الحكومة لتعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات ودفع المبادرات الرقمية إلى الأمام، مثل الخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومنصة العقارات الشاملة داري، في هذا بالتأكيد. وبالنظر إلى المستقبل، يمكننا توقع نتائج أفضل. ومن المقرر أن يجذب مركز أبوظبي العقاري المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط اللوائح والحفاظ على التركيز القوي على الشفافية. ومن خلال تبني المعايير العالمية والاستفادة من الاتجاهات مثل مشاريع المدن الذكية والاستدامة، فإن أبوظبي في وضع يسمح لها بتحقيق المزيد من النمو في قطاع العقارات".