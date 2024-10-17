عقارات أبوظبي تشهد نمواً قوياً في الربع الثالث

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يواصل سوق العقارات في أبوظبي قوته هذا العام، وذلك بفضل زيادة الشفافية والاستثمارات القوية من اللاعبين المحليين والدوليين. إذا نظرنا إلى الربع الأخير فقط، فقد شهدنا أكثر من 3.5 مليون زيارة على منصتنا للقوائم في أبوظبي، مما يدل على مدى قوة الطلب على العقارات في العاصمة حتى خلال أشهر الصيف. ساهمت جهود الحكومة لتعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات ودفع المبادرات الرقمية إلى الأمام، مثل الخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومنصة العقارات الشاملة داري، في هذا بالتأكيد. وبالنظر إلى المستقبل، يمكننا توقع نتائج أفضل. ومن المقرر أن يجذب مركز أبوظبي العقاري المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط اللوائح والحفاظ على التركيز القوي على الشفافية. ومن خلال تبني المعايير العالمية والاستفادة من الاتجاهات مثل مشاريع المدن الذكية والاستدامة، فإن أبوظبي في وضع يسمح لها بتحقيق المزيد من النمو في قطاع العقارات".