طفرة في سوق الإيجارات قصيرة الأجل في أبو ظبي

كما لو أن الأرقام لم تكن مقنعة بما فيه الكفاية، فقد سلطت قائمة نجوم هوليوود والأساطير الرياضية الضوء على أبو ظبي في الأشهر الأخيرة. كان هناك العرض الأول لفيلم Mission Impossible الشهير لعام 2023 والذي وصف فيه توم كروز المدينة بأنها "جميلة" و"رومانسية" و"مذهلة". كما شهدت منصب السفير الأخير لريان رينولدز في جزيرة ياس اصطفاف المزيد من أفراد العائلة المالكة في هوليوود للإشادة بأبو ظبي. حتى شاكيل أونيل لم يستطع مقاومة سحر العاصمة بعد هذه الزيارة الأولى مع الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2022، والتي منذ ذلك الحين اشترى منزلًا في أبو ظبي ونُقل عنه تصفيقه لمحيطها ومراكز التسوق والفنادق ورحلات السفاري الصحراوية والمأكولات المحلية. قال في مقابلة مع كريس فيد على راديو فيرجن دبي: "اسمع، إنها ما نسميه الجنة في الولايات المتحدة".