طفرة في سوق الإيجارات قصيرة الأجل في أبو ظبي
سواء أطلقنا على ذلك نظرة استشرافية أو توقيتًا محظوظًا، فإن إضفاء الشرعية على سوق الإيجارات قصيرة الأجل في أبوظبي تزامن مع فترة ثابتة من النمو السكاني والسياحي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة. وقد مهدت اللوائح الحكومية الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة والسياحة في عام 2020 الطريق أمام أبوظبي لفتح ذراعيها أمام السياح من رجال الأعمال والترفيه، فضلاً عن هجوم من المغتربين الجدد الذين وضعوا أسسهم الخاصة لجعل المدينة موطنهم.
إن العوائق المنخفضة لدخول السوق - طلب تصريح مباشر إلى دائرة الثقافة والسياحة، والذي يتم إكماله بسهولة خلال 30 دقيقة عبر الإنترنت - يجعل التأجير قصير الأمد فرصة استثمارية جذابة ومربحة لأصحاب المنازل الحاليين والمحتملين في أبو ظبي.
سوق التأجير في أبوظبي ناضجة ولكن العرض غير كاف
ومع ارتفاع النمو السكاني الإجمالي بنحو 1.68% سنويا في أبوظبي (المصدر: توقعات الأمم المتحدة للتحضر في العالم)، بالإضافة إلى موسم سياحي آخر من المتوقع أن يتفوق على 24 مليون زائر العام الماضي (المصدر: دائرة السياحة والتسويق التجاري)، فإن سوق الإيجارات قصيرة الأجل الناضجة ستستمر في الترحيب بالعقارات الجديدة في السوق والعوائد المرتفعة للمستثمرين الأوائل.
استحوذت شركة فرانك بورتر على 10 عقارات للإيجار قصير الأجل في أبوظبي. ويبلغ معدل الإشغال لدينا أكثر من 90% ويظل ثابتًا حيث تسعى السوق جاهدة لمواكبة الطلب. ووفقًا لبيانات من AirDNA، وصل إجمالي القوائم النشطة في أبوظبي إلى 962، مما يمثل زيادة بنسبة 381% من 200 عقار للإيجار قصير الأجل فقط في السوق في يونيو 2021.
كما رحبت التغييرات القانونية بموجة جديدة من مالكي المنازل لقضاء العطلات، الذين يرغبون في الاستفادة من ممتلكاتهم عندما يكونون خارج البلاد. ولا تظهر التقلبات الموسمية أي علامات على تباطؤ السوق. ويمكن لسكان المنازل بدوام جزئي أن يكونوا واثقين من أنهم سيحصلون على الإشغال العالي الذي يحتاجون إليه لتحقيق عائد إيجابي، حيث يتوفر 33 في المائة من القوائم النشطة فقط لمدة 1-90 ليلة في السنة و30 في المائة أخرى متاحة بين 91 و180 ليلة.
الفخامة والموقع ومجموعات السفر الأكبر
في حين أن الإيجارات لقضاء العطلات في أماكن أخرى قد تجتذب السياح الذين يسعون إلى توفير تكاليف الإقامة، فإن الاتجاهات في أبو ظبي تعكس ارتباطًا أكثر فخامة بالإيجارات قصيرة الأجل. فبدلاً من خفض التكاليف، يبحث السياح عن وحدات أكبر لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء، والمواقع الفاخرة حيث يمكنهم تجربة نمط الحياة الطموح في المنطقة والقرب من عدد متزايد من مناطق الجذب في المدينة.
وتشير تقارير AirDNA إلى أن الحصة الأكبر من الإعلانات النشطة هي عقارات مكونة من ثلاث غرف نوم وغرفتي نوم، وأن الإعلانات تشمل منازل كاملة تقريبًا (94%). وتجتذب هذه الإيجارات الرائعة أسعارًا يومية مرتفعة تضاهي أسعار العديد من غرف الفنادق - بمتوسط 537.50 درهمًا إماراتيًا في الليلة - مما يعزز السوق كبديل مرغوب وفخم للإقامة في الفنادق.
في حين أن الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل لا يزال يفوق العرض، فإن معظم المواقع ستحقق أداءً جيدًا كعقارات للإيجار. ومن المرجح أن تحقق المناظر الجميلة أقساط أعلى، وتوضح محفظتنا الخاصة اهتمامًا قويًا بجزيرة الريم والسعديات ووسط المدينة على حد سواء.
توقعات موسم الذروة
مع تقويم موسم الذروة المزدحم بالفعل بالأحداث، بما في ذلك سباق جائزة الفورمولا 1 الكبرى المثير، وأربع ليالٍ من حفلات كولدبلاي والمهرجانات الشتوية الأكبر من الحياة - والتي يمكن الوصول إليها جميعًا عبر مطار أبو ظبي الدولي الذي تم افتتاحه مؤخرًا - أنا متحمس لأن سوق الإيجارات قصيرة الأجل في أبو ظبي سيستمر في رؤية نمو لا يصدق هذا الموسم.
كما يشهد نهاية شهر أكتوبر تغييرات ضريبية كبيرة في المملكة المتحدة، حيث سيتأثر أصحاب الدخول المرتفعة قريبًا بارتفاع ضرائب مكاسب رأس المال والميراث. وتتوقع شركة Henley and Partners، وهي شركة بريطانية متخصصة في الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، أن يغادر المملكة المتحدة ما مجموعه 9500 مليونير بحلول نهاية عام 2024، حيث يتطلع الكثيرون إلى الإمارات العربية المتحدة للحصول على فرص في كل من امتلاك المنازل والاستثمار.
يبلغ متوسط العائد السنوي لإيجارات قصيرة الأجل 70400 درهم إماراتي سنويًا (المصدر: AirDNA) وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 32% على أساس سنوي. وبالنسبة للأثرياء الباحثين عن حماية ثرواتهم، فإن العقار الجميل بدوام جزئي في أبوظبي سوف يكون جذابًا كمنزل فاخر واستثمار موثوق.
السفراء وتأييد المشاهير
كما لو أن الأرقام لم تكن مقنعة بما فيه الكفاية، فقد سلطت قائمة نجوم هوليوود والأساطير الرياضية الضوء على أبو ظبي في الأشهر الأخيرة. كان هناك العرض الأول لفيلم Mission Impossible الشهير لعام 2023 والذي وصف فيه توم كروز المدينة بأنها "جميلة" و"رومانسية" و"مذهلة". كما شهدت منصب السفير الأخير لريان رينولدز في جزيرة ياس اصطفاف المزيد من أفراد العائلة المالكة في هوليوود للإشادة بأبو ظبي. حتى شاكيل أونيل لم يستطع مقاومة سحر العاصمة بعد هذه الزيارة الأولى مع الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2022، والتي منذ ذلك الحين اشترى منزلًا في أبو ظبي ونُقل عنه تصفيقه لمحيطها ومراكز التسوق والفنادق ورحلات السفاري الصحراوية والمأكولات المحلية. قال في مقابلة مع كريس فيد على راديو فيرجن دبي: "اسمع، إنها ما نسميه الجنة في الولايات المتحدة".
بين مزاياها الضريبية والرعاية الصحية ذات المستوى العالمي وأسلوب الحياة الطموح الذي أصبح الآن أكثر وضوحا من أي وقت مضى، يرتفع سهم أبو ظبي - وسوف يرتفع أيضا سهم المستثمرين العقاريين الذين يسارعون إلى الانضمام إلى سوق الإيجارات قصيرة الأجل المتنامية بشكل مطرد.
الكاتب هو الرئيس التنفيذي لشركة فرانك بورتر.