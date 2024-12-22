شقق غرفة وغرفتين تتصدر سوق الإيجارات في دبي
تحظى الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم بطلب مرتفع للغاية في دبي للإيجار بسبب الارتفاع المستمر في الإيجارات مما يدفع المستأجرين إلى وحدات أصغر بالإضافة إلى الطلب من السكان الجدد الذين يبحثون عن عقارات أكثر بأسعار معقولة.
وبحسب تقرير ربع سنوي أصدرته شركة الخدمات العقارية"إنجل آند فولكرز" Engel & Völkers، شكلت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم أكثر من ثلثي المعاملات خلال الربع الثالث من عام 2024.
ظل سوق الإيجارات في دبي نشطًا للغاية على مدى السنوات الأربع الماضية، بفضل النمو السكاني في المدينة.
وقالت شركة "إنجل آند فولكرز" في تقريرها ربع السنوي: "تشهد الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم طلبًا مرتفعًا بشكل خاص، حيث تمثل أكثر من ثلثي المعاملات. وتستمر قرية جميرا الدائرية في تصدرها قائمة المجتمعات الأكثر معاملات، والتي يفضلها المغتربون لقيمتها وترابطها. كما تظل المناطق الراسخة مثل واحة دبي للسيليكون، ودبي مارينا، وخليج الأعمال، وإمارات ليفنج تحظى بشعبية كبيرة. وعلى الرغم من العدد المتزايد من المستأجرين الذين يختارون تجديد عقودهم أو شراء عقار، فإن أسعار الإيجار لا تزال تواجه ضغوطًا تصاعدية".
وفي نهاية الربع الثالث، بلغ متوسط إيجار الاستوديو 38.428 درهماً سنوياً في الربع الثالث من عام 2024. وفي الوقت نفسه، بلغت تكلفة الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم 58.812 و84.589 و145.149 درهماً سنوياً على التوالي. وبلغ متوسط إيجار الشقق المكونة من أربع وخمس وست غرف نوم نحو 242.063 و356.928 و793.971 درهماً على التوالي.
لقد كان الارتفاع المستمر في عدد السكان منذ عام 2021 سبباً في زيادة أسعار الإيجارات والعقارات، مما دفعها إلى تجاوز أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في عام 2014.
النمو السكاني
وبحسب مركز دبي للإحصاء، ارتفع عدد سكان الإمارة بأكثر من 400 ألف نسمة ليصل إلى 3.82 مليون نسمة خلال السنوات الأربع الماضية، ما جذب المهنيين والمستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم.
وقالت شركة الاستشارات العقارية بيترهومز إن قصة النمو الديناميكي التي تشهدها العقارات في دبي مدعومة بتنوع سكانها المغتربين والبنية التحتية القوية وخط أنابيب التطوير الطموح.
وأضاف التقرير: "بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن وجهة تحقق الوعود والإمكانات، فإن دبي تبرز باعتبارها الخيار الأمثل للاستثمار العقاري".
يوفر سوق العقارات في دبي قيمة استثنائية وإمكانات استثمارية لا مثيل لها مقارنة بالمدن الأخرى حول العالم.
وأضافت الشركة أن "الأسواق الأخرى في آسيا تواجه ديناميكيات فريدة، لكن مزايا دبي تميزها كمركز حيوي وتقدمي للمستثمرين العقاريين"، مضيفة أن المدن في مختلف أنحاء آسيا مثل هونج كونج وسنغافورة وطوكيو تتنقل بين خصائص السوق المحددة التي تؤثر على جاذبيتها. وتقدم هونج كونج، مع الطلب المرتفع والمناظر الطبيعية التنافسية، عائدات إيجارية بنسبة 2.4 في المائة، على الرغم من أن سوقها يركز بشكل متزايد على المشترين ذوي القيمة الصافية العالية للغاية.
وفي ظل هذه الظروف السوقية المتطورة، برزت دبي كوجهة بارزة تجمع بين سهولة الوصول والعائدات المرتفعة. وبفضل أسعار العقارات التنافسية وعائدات الإيجار التي تصل إلى 7.0%، تتفوق الإمارة بشكل كبير على العديد من المدن العالمية من حيث القيمة وإمكانات الاستثمار، بحسب بيترهومز.