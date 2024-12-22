شقق غرفة وغرفتين تتصدر سوق الإيجارات في دبي

وقالت شركة "إنجل آند فولكرز" في تقريرها ربع السنوي: "تشهد الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم طلبًا مرتفعًا بشكل خاص، حيث تمثل أكثر من ثلثي المعاملات. وتستمر قرية جميرا الدائرية في تصدرها قائمة المجتمعات الأكثر معاملات، والتي يفضلها المغتربون لقيمتها وترابطها. كما تظل المناطق الراسخة مثل واحة دبي للسيليكون، ودبي مارينا، وخليج الأعمال، وإمارات ليفنج تحظى بشعبية كبيرة. وعلى الرغم من العدد المتزايد من المستأجرين الذين يختارون تجديد عقودهم أو شراء عقار، فإن أسعار الإيجار لا تزال تواجه ضغوطًا تصاعدية".